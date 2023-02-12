戲說從頭／3女星的「第一次」 關懷女性生育困境

「今生也是第一次」以輕喜劇風格，呈現女性懷孕、生產和產後育兒的歷程。(取材自微博)

由大陸女星王子文、唐藝昕與港星胡杏兒主演的都市女性劇「今生也是第一次」，以輕喜劇風格、跨時空對照結構，生動詼諧地將女性懷孕、生產和育兒的歷程呈現在熒屏上，讓觀眾感受到不同時代女性的成長脈搏，以及生育的艱難和愉悅。

北京 日報報導，女性群像劇是近年熒屏的熱門題材，多從女性友誼、閨密情結切入人物關係，「今生也是第一次」另闢蹊徑，跳轉三段時空，講述1993、2008、2022不同年代，同一婦產科醫院裡，三位新手媽媽的成長故事。

1993年的戴思瑾(胡杏兒飾)認為自己的角色就是賢妻良母，然而丈夫的突然「消失」，讓月子裡的她決定扛下生活重擔；2008年的陳蘭青（唐藝昕飾）是一位網路作家，擁有天馬行空的想像力，她雖為人母，內心卻未長大，在與媽媽和婆婆的「鬥智鬥勇」中摸索成長的含義；2022年的路遠方（王子文飾）是個雷厲風行的女強人，在離婚後才得知懷孕，陷入工作與孩子的平衡難題。

報導指出，「今」劇從新手媽媽的常見困境入手設計人物，1993年的戴思瑾是「傳統媽媽」，2008年的陳蘭青是「普通女孩」，2022年的路遠方是事業型媽媽。劇中每個新手媽媽都經歷了艱難的轉變，生育是孩子的新生，也是新手媽媽的一場「新生」。

劇中三個時空的平行故事結構讓作品別具新意，展現了不同年代三位新手媽媽站在同樣的人生路口，從徬徨、迷茫到學會和解與相信的成長之路，表現出生育觀念從單純奉獻，到尋找自我，再到自我和解的變遷。