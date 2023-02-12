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張譯一句話掀波 孫儷慘遭網友罵翻

娛樂新聞組／綜合報導
孫儷意外捲入耍大牌爭議。(取材自微博)
孫儷意外捲入耍大牌爭議。(取材自微博)

張譯近日主演電視劇「狂飆」人氣飆漲，人紅是非多，許多負面傳聞陸續被爆，連「娘娘」孫儷也意外捲入網路非議。

綜合媒體報導，張譯曾與孫儷一同參加「魯豫有約」受訪，提到曾和導演找孫儷聊角色相關事宜。張譯說，那時只見孫儷盛裝打扮，雙手交叉、雙腿併攏，直挺挺坐著，心中納悶：「私下沒有媒體，妳擺這個樣子，不就演個嬛嬛有啥了不起？」質疑孫儷擺架子，但仍顧及她的感受問：「我能抽菸嗎？」孫儷則平淡回了一字：「能」。

張譯事後才知道孫儷前一天落枕，身體動不太了，打扮隆重則是當天剛出席完活動。

昔日上綜藝的舊片段被挖出，孫儷的無心舉動卻遭網友狂酸是在「耍大牌」，甚至湧入她的抖音狂留言洗版，「聽說在孫姐面前不能抽菸嗎」、「我要開始抽菸了，你準備好了嗎」、「當你面抽菸犯法嗎」、「為什麼不能當你面抽菸」、「我在評論區吸菸了，好舒服哈哈。」

另一派粉絲則急著替她緩頰，希望大家理智對待。

據悉，暴紅後的張譯也受到不少網友質疑，先是吐槽他演技差，後又曝他在劇組耍大牌、軋戲、戲霸，擅自改戲刪戲等。

不過，張譯所屬經紀公司安瑞傳媒發聲明，一口氣駁斥耍大牌、擅自改戲、當孫儷面故意抽菸等惡意詆毀，導演高群書也力挺張譯，「在我拍戲的生涯裡，還沒經歷過耍大牌的演員」。

張譯主演「狂飆」人氣飆漲，人紅是非多。(取材自微博)
張譯主演「狂飆」人氣飆漲，人紅是非多。(取材自微博)

孫儷 導演 抖音

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