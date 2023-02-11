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狗仔爆迪麗熱巴「預產期」黃景瑜前任發文「8」湊熱鬧

娛樂新聞組／綜合報導
迪麗熱巴。（取材自微博）
迪麗熱巴。（取材自微博）

大陸女星迪麗熱巴遭瘋傳懷孕，男星黃景瑜被捲入，一攝影博主標註，恭喜他「升級」，兩人同上微博熱搜。迪麗熱巴工作室10日下午發聲明針對近期的謠言一併提出警告，黃景瑜工作室則於10日晚間發出「名譽維護權」的聲明，表示已對惡意編造並傳播侮辱性謠言的行為進行取證被訴，將追則到底。

攝影博主發文暗指迪麗熱巴懷孕。（取材自微博）
攝影博主發文暗指迪麗熱巴懷孕。（取材自微博）

有娛樂博主細看兩人工作的聲明後，表示雙方都有個關鍵共同點，就是聲明都是對過往及近期的謠言、侵權概括提出警告，但非特別針對這次的懷孕傳聞正面回應，還有網友覺得聲明內容模棱兩可，疑惑為何不明確表示藝人單身，或直接表示兩人並無關係。不過也有網友力讚工作室發聲警告，表示不能容忍造謠者，更建議直接提告。

綜合媒體報導，狗仔「超能攝影陽陽」在微博曬出迪麗熱巴去年底現身北京機場的影片，只見身穿大衣的她，看似身材大了一號，被懷疑懷孕待產中。此外，狗仔還大膽推測預產期：「大概算一下，應該還屬兔，10月左右」，隨後轉貼黃景瑜的慶生文，接著標註對方「恭喜升級成功！小哥哥」，似乎在恭喜黃景瑜順利升格成人夫，讓「迪麗熱巴 黃景瑜」詞條登上微博熱搜。

迪麗熱巴和黃景瑜因「幸福觸手可及」傳緋聞。（取材自微博）
迪麗熱巴和黃景瑜因「幸福觸手可及」傳緋聞。（取材自微博）

此外，過去與黃景瑜有關聯的女性也登上了熱搜，包括疑似前妻王雨馨曾發文「8減5等於3。8855真可愛」，而傳過緋聞的張藝上也PO文：「5+3是多少？」「53啊！」因其中「8」疑似暗指迪麗熱巴，雖然張藝上事後重新編輯該貼文，但仍引發網友揣測。

另外，微博主「吃瓜少女張小寒」則發文：「女頂流一直不進組，其實粉絲內心慌得一P吧」，似乎也在暗指迪麗熱巴懷孕一事，接連發文引發網友揣測。

迪麗熱巴和黃景瑜因「幸福觸手可及」傳緋聞。（取材自微博）
迪麗熱巴和黃景瑜因「幸福觸手可及」傳緋聞。（取材自微博）
攝影博主發文牽扯黃景瑜。（取材自微博）
攝影博主發文牽扯黃景瑜。（取材自微博）

迪麗熱巴 微博 攝影

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