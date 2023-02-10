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舒淇大過敏臉腫、痛到無法睡 生自己的氣「暫緩拍戲」

記者杜沛學／台北即時報導
舒淇放閃馮德倫，「老公在哪裡，家就在哪裡」。(圖：ELLE提供)
舒淇放閃馮德倫，「老公在哪裡，家就在哪裡」。(圖：ELLE提供)

舒淇對身材很自律，從不發胖超過5公斤。(圖：ELLE提供)
舒淇對身材很自律，從不發胖超過5公斤。(圖：ELLE提供)

金馬影后舒淇近幾年都沒有新作品上映，她接受「ELLE」雜誌專訪時吐露原因，身體飽受皮膚過敏問題所苦，尤其過敏引起的臉部浮腫會影響她在鏡頭前的表現，不符合角色在劇中的狀態，「就我這種對演戲要求比較高一點的人來說，會很生自己的氣。」

舒淇提到，幾年前過敏最嚴重、發作最頻繁的時候，不得不時時刻刻嚴陣以待，出門要帶上一整套的抗敏藥，外加一整個行李箱裝防護用的大毛巾；半夜過敏的症狀會突如其來，整宿都無法入睡，她試過各種方式緩解症狀，只為獲得短暫的安寧。

過去幾年裡舒淇不得不暫緩拍戲的頻率，讓身體修復脆弱的免疫系統，她覺得是時候看看恢復的狀況了，「不是說人7年會換一次整體的細胞嗎？我想應該好一點了吧。」因此接下「尋她」演出。

在廣東拍攝「尋她」時，舒淇塗上厚厚的防曬霜再穿上肉色的防曬服，避免在烈日裡長時間曝曬。而劇中她飾演孕婦，也跟導演商量，妝盡可能少，膚色黑一些，狀態凌亂一點，這樣不僅和角色的生活環境更貼近，即使發生臉腫等問題，至少她在戲裡可以圓過去。

舒淇訪談中也提到，自己的人生算得上「漂泊」，「今天你讓我真正安定下來，就沒有辦法。我特別喜歡到處走，很喜歡住在朋友家，也很容易把陌生的地方當成家。」她很容易對一個地方產生依靠感，但離開了就不想再回頭，更不會唸著故地重遊。不過結婚之後，「家」的概念變成了那個人，放閃馮德倫：「不是指某個特定的空間，老公在哪裡，家就在哪裡。」

舒淇每次出場狀態都讓人驚豔，不過她說：「世界上比你漂亮、比你會保養、比你自律的人多了去了，我出來做自己就可以了。我不是很介意每一次亮相時別人的評價，怎麼說，它們不會存在於我的『想法』中，我更介意的是別人對我表演的評價。」

之前看到日本資深演員黑木瞳現身紅毯，舒淇也驚呼：「天哪，她62歲了，保養成這樣子…」不免開始想，十幾年後才會到那個年紀的自己，到時候會是什麼模樣？「雖然我口口聲聲說外表不是一個問題啊，衰老是自然規律啊，但看到別人能有這樣的狀態，心裡還是會受到一點刺激。」

舒淇自認又懶又愛吃，但自律卻已「深入骨髓」，胖5公斤是她的極限，「大概胖過3公斤，我自己就會特別受不了，會想要減一點。即使我想大吃大喝，但真的看到一盤油亮亮的菜擺在那裡，大概也下不了口。」

舒淇透露身體飽受過敏問題所苦，也因此近幾年暫緩拍戲。(圖：ELLE提供)
舒淇透露身體飽受過敏問題所苦，也因此近幾年暫緩拍戲。(圖：ELLE提供)

過敏 導演 日本

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