香港金像獎：黃秋生、劉青雲爭帝 張艾嘉、鄭秀文奪后

黃秋生以本片五度問鼎金像獎影帝，他坦言有點壓力。（圖：采昌提供）

第41屆香港電影 金像獎日前公布入圍 名單，「正義迴廊」獲得16項提名，而劉青雲主演的「神探大戰」、「飯戲攻心」及古天樂的「明日戰記」皆有11項提名，緊追在後。其中憑藉「白日青春」和「燈火闌珊」拿下去年金馬帝、后的黃秋生和張艾嘉 ，再度獲得爭帝后的門票，而張艾嘉與新生代演員袁澧林也再次同台競爭。

最佳男主角部分，「正義迴廊」的男主角楊偉倫、麥沛東雙雙入圍，將對上2屆金像獎影帝「神探大戰」劉青雲、以「窄路微塵」在香港電影評論學會奪影帝的張繼聰，以及去年拿下金馬影帝的「白日青春」黃秋生。5度角逐金像獎影帝的黃秋生在開心之餘，幽默說：「入圍金像獎的最佳男主角當然很高興，開心得像是辦喜宴一樣，但辦喜宴又要花很多錢，所以呢，就有點壓力。」

劉青雲以「神探大戰」入圍金像獎影帝。（圖：華映提供）

女主角則是「正義迴廊」蘇玉華、「媽的星寵兒」毛舜筠，力抗第10次入圍的「流水落花」鄭秀文，還有去年憑「窄路微塵」入圍金馬影后的袁澧林，再度對上金馬影后「燈火闌珊」張艾嘉。張艾嘉因為此部片不僅打破金馬獎入圍記錄，金像獎第12次入圍的紀錄也突破了。

張艾嘉去年以「燈火闌珊」拿下金馬影后，今年再以此片入為香港金像獎。（圖：金馬執委會提供） 鄭秀文以「流水落花」搶后座。（取材自臉書）

此外，台灣導演樓一安導演的「該死的阿修羅」也入圍最佳亞洲華語電影。另外，由名導張婉婷執導的紀錄片「給十九歲的我」日前爆出在部分主角不同意下公映的爭議，仍入圍3項大獎，但校方隨即發布聲明決定退出「最佳影片」遴選。對此香港電影金像獎協會主席爾冬陞表示，要待收到校方的正式通知，董事局再開會討論，才知道會如何處理及回應。