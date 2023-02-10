萬茜「女士的品格」成狠辣主管 劉敏濤被出軌痛哭

「女士的品格」由萬茜(右)、劉敏濤等人主演。（取材自微博）

由女星萬茜、劉敏濤、邢菲主演的都市生活輕喜劇「女士的品格」近日開播。該劇以輕喜劇為基調，立足於職場女性話題，圍繞三位女性的職場和家庭故事展開。

綜合媒體報導，在「女士的品格」中，萬茜飾演的資深商務總監姚薇，處事雷厲風行，遇事「殺伐果斷」，她的座右銘是「我姚薇想幹的事，就沒有什麼是乾不成的」。

劉敏濤飾演的安欣是空降姚薇公司的商務主管，閱歷深、能力強，有待成為新「掌門人」取代姚薇，她對競爭的態度是「不擇手段」，因為這麼做「對於結果來說也不是什麼壞事」。

而邢菲飾演的劉小溪是姚薇部門下屬，職場新人，同時也是一名年輕的媽媽。

在婚姻生活上，三名女性各有挑戰。姚薇所行的夫妻之道是「感情等於工作，工作等於感情」；職場裡呼風喚雨的安欣發現丈夫出軌後，變得脆弱不堪、痛苦萬分；劉小溪在最忙的一天，遇到家裡最亂的事，終於崩潰大哭。職場之外的三個角色，也都是都市萬家燈火中的一員，她們經歷著和大多數人一樣的生活，擁有著和大眾一樣的感情。

該劇從職場女性視角出發，以輕喜劇的表現手法，聚焦家庭、職場、生育、愛情等反映當代都市女性群體所面臨的痛點難點，所關切的解決方案。

劇中，姚薇、安欣和劉小溪三人，分別代表80後、70後和90後三個年代的都市女性群體，也代表三個年代的職業女性面對當下苦與樂的不同心態。終極預告向觀眾傳遞出一個正向轉折，正如姚薇和安欣所言，「這世界上沒有過不去的坎，現在無非就是重新開始」、「當妳遇到了一個讓妳特別痛苦的人之後，肯定會有一個給妳帶來幸福的人出現的」。不管是70後、80後還是90後女性，都有轉變困境的力量，有迎接美好生活的勇氣。