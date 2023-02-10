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都美竹處女作片場成後宮？爆導演要求女演員陪睡

記者陳建嘉／綜合報導
都美竹踢爆吳亦凡淫亂史後，一戰成名。（取材自微博）
都美竹踢爆吳亦凡淫亂史後，一戰成名。（取材自微博）

女星都美竹2021年曾揭發當紅男星吳亦凡性侵未成年少女，讓對方形象一夕崩盤並被全面封殺，還遭警方逮捕最後判刑13年。都美竹一戰成名，進入演藝圈主演網路劇「少女神探」，但該劇還沒播就傳出醜聞，導演被爆要求素人演員「陪睡換角色」，劇組也趕緊回應。

網紅李恩日前在微博爆料，並貼出一連串對話截圖、錄音檔，指出有許多想爭取角色的素人女演員，被「少女神探」導演沈導以面試、試戲等理由邀約，再要求陪過情人節，或陪睡等條件，當做是給戲分的回報。

在這些對話中，沈導強調自己年紀不大、長得帥，希望能有人陪他度過情人節，如果願意完成，「我這邊也直接讓妳通過，也讓妳心想事成」，並以威脅口氣表示若拒絕並將此事曝光，「後面其他劇組都不敢用」。

消息曝光後掀起熱議，劇組立刻在微博滅火，指出沈導是外聘的工作人員，工作範圍只負責招募，如今也已經將對方開除永不錄用。只是李恩再度回擊，表示「少女神探」一直將沈導排在宣傳海報的第一，導演也只有他，現在出事就說是外聘的撇清關係，「大家心知肚明你們在做樣子」。

針對相關爆料，都美竹目前僅在微博回應「如果有拍戲，一定會跟大家分享的，勿信營銷號八卦消息，沒犯法更不想去自證，早睡，晚安啦」。

導演 微博 吳亦凡

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