張頌文機場偶遇李一桐 與「狂飆」合照

張頌文(右)和李一桐在機場合影。(取材自微博)

大火的反腐反黑電視劇「狂飆」近日辦慶功宴，劇中出演的眾多演員紛紛現身機場 ，其中主角李一桐、張頌文便在機場被偶遇，甚至還在機場來了張合照，為此「狂飆」慶功宴的消息還登上了熱搜。

貓眼娛樂報導，當天張頌文和李一桐來到機場碰面，還有網友在社交平台上曬出張頌文出現在機場的畫面。只見他身穿純白色長版羽絨服，戴著口罩 ，他自己也是推著大大的行李箱，看到路人拍攝後，他打招呼回應，還跟路人聊天，非常親切，沒有絲毫明星架子，甚至還有人帶著明信片讓他簽名，他也是來者不拒。

隨後，他還與李一桐碰面，兩人在機場來了一張合照，看得出兩人都非常開心。當天李一桐身穿白色呢子大衣，內搭黑色毛衫，非常有氣質，一點也不比螢幕上差，她和張頌文合照時一同比耶，兩人都面帶微笑，而他們的背景板也在放映熱播劇「狂飆」，兩人還指了指電視中的劇情。

然而令人遺憾的是，此次的主演之一張譯卻缺席慶功宴了。網友發現他的社交帳號IP地址還在海南，遺憾不能看到「強欣劑」CP同框了。

不過，張譯近日也頻繁登上熱搜，而且他的身影還出現在央視的黃金檔「新聞聯播」中，引來無數網友的關注。

在視頻中，張譯好像在參加某個重要會議，他身後坐的人年齡也都比較大。只見他身穿黑色棉衣，留著一頭精幹的短髮，整個人看起來神采奕奕，氣色非常棒，張譯對著話筒在認真講話。

而此次張譯參加的正是總理主持召開的座談會，為的就是聽取各界人士、基層代表對政府工作報告的意見建議，張譯能夠參加非常厲害，真不愧是「安警官」。