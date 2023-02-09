才傳與Angelababy復婚 黃曉明甜摟貼臉已婚女製片

黃曉明又被傳新戀情。(取材自微博)

男星黃曉明 與Angelababy （楊穎）於2015年結婚時舉辦世紀大婚禮，結果在2022年1月宣告離婚，黃曉明之後便傳出與網紅葉珂爆出新戀情。但最近黃曉明被網友發現無名指還戴著婚戒，因而傳出「世紀大復婚」，但戀情狀況似乎又有變動了，狗仔「推理君江小宴」曝光一段影片，和知名女製片人鍾麗芳互動親密。

貓眼娛樂報導，在八卦 媒體曬出的照片中能看出，當天，黃曉明與眾多圈內好友一起聚餐。聚餐完畢後，黃曉明主動將好友都送到飯店門口，並與大家一一擁抱告別，隨後返回餐廳。而餐廳內還有一位女士，是女製片人鍾麗芳，兩人在此期間也是表現非常親密，只見鍾麗芳將頭靠在黃曉明的肩膀處，倒在了黃曉明的懷中。

兩人在此期間更是相談甚歡，似乎有聊不完的話題。黃曉明與鍾麗芳的親密舉動還不只這些，兩人還有貼臉擁抱的行為，看起來關係非常不一般。隨後一行人離開了飯店，鍾麗芳也是順勢摟住黃曉明的背，兩人站在馬路邊等車並且說起了悄悄話，在車到了之後，黃曉明便將鍾麗芳送上了車，並坐到後排，兩人一同離去。