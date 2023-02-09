我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣華男賣地被誘投資虛擬貨幣 遭誆2萬

NBA／傳杜蘭特被交易至太陽 籃網回收4枚首輪籤

周冬雨假戲真做？被瘋傳跟小5歲男星領證結婚

娛樂新聞組／綜合報導
周冬雨跟小5歲的男星劉昊然突然被傳領證結婚。(取材自微博)
周冬雨跟小5歲的男星劉昊然突然被傳領證結婚。(取材自微博)

周冬雨跟小五歲的男星劉昊然屢傳緋聞，因為近年連續合作了兩部電影，被許多人猜測可能是假戲真做，但當事人至今不曾承認戀情。然而，網上近日突然瘋傳兩人領證結婚，引來不少網友好奇加入吃瓜，劉昊然後援會為此出面回應：「不信謠，不傳謠。」

ETtoday報導，豆瓣論壇、微博都瘋傳這個消息，先是有人暗示「90後女演員」和「95後男演員」領證結婚，接著甚至開始出現更進一步的線索，有人爆料是「90花top和95生電影top」，意指女方在1990年代出生的女演員中相當有名，男生則是1995年後出生、在電影領域非常有地位。

許多人猜測是1992年出生的周冬雨和1997年出生的劉昊然，後者出道後確實以電影作品居多，尤其「唐人街探案」三部曲最為有名。不過，他的後援會發文，將部分傳言截圖並打上「假」字，公開澄清：「已反饋工作室，相關新聞為謠言。請大家專注演員作品，不信謠、不傳謠。」否認結婚一事。只是工作室沒有做出任何的解釋，遭到不少粉絲吐槽。

網易娛樂報導，知名狗仔也特意發文表示兩人領證不足為奇，沒必要引起那麼大的反應，而且還強調自己跟了他們兩年多了，還放出狠話要努努力拍兩人的婚禮。不僅如此，他也在留言區裡繼續回懟網友：「後援會闢謠？後援會能代表藝人說話嗎？不能代表，哪涼快哪待著去。」

其實，劉昊然和周冬雨的戀情緋聞由來已久了。早在2021年8月份的時候，劉昊然就被拍到深夜前往周冬雨的小區，而且刷門禁的時候也特別的輕車熟路，隔年，周冬雨也被拍到了頻繁前往劉昊然的小區，一周去了三、四次。

劉昊然和周冬雨的戀情緋聞由來已久。(取材自微博)
劉昊然和周冬雨的戀情緋聞由來已久。(取材自微博)

電影 緋聞 微博

上一則

打「牛奶針」 青龍影帝劉亞仁涉毒被捕

延伸閱讀

觀影說劇／劉品言變身農婦 大談網戀追愛到巴黎

觀影說劇／劉品言變身農婦 大談網戀追愛到巴黎
若重回25年前拍「鐵達尼號」導演：我會把蘿絲木板做更小

若重回25年前拍「鐵達尼號」導演：我會把蘿絲木板做更小
韓星劉亞仁疑似染毒 Netflix四部新作恐被影響

韓星劉亞仁疑似染毒 Netflix四部新作恐被影響
2023年好萊塢必看5大電影 僅1部不是英雄動作神片

2023年好萊塢必看5大電影 僅1部不是英雄動作神片

熱門新聞

王麗坤傳出老公是詐騙犯。圖／摘自微博

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

2023-02-07 19:22
王力宏全面回歸歌壇。（圖：寬魚國際提供）

王力宏贏了 這官司打1年勝訴 索賠金額出爐

2023-02-07 01:02
胡歌老婆黃曦寧被形容神似楊冪、林依晨綜合體。圖／摘自微博

胡歌岳父一個月前就爆料婚訊 鄰居當時不信以為在吹牛

2023-02-02 12:00
戴夫法蘭柯（左）花了很長一段時間，才能接受另一半艾莉森布麗對裸體的喜愛。（路透資料照片）

女星坦承太愛脫光 導演老公受不了

2023-02-07 15:25
許美靜在新加坡出席一場音樂表演活動。（擷自bilibili）

精神出狀況…天籟歌后淡出20年 再唱經典網友唏噓「認不出」

2023-01-31 17:44
林心如不滿女兒的照片被流出。（取材自臉書）

霍建華6歲女兒正面照流出 林心如怒了：尊重隱私很難嗎

2023-02-05 00:31

超人氣

更多 >
黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次
獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬
買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責