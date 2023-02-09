周冬雨假戲真做？被瘋傳跟小5歲男星領證結婚

周冬雨跟小5歲的男星劉昊然突然被傳領證結婚。(取材自微博)

周冬雨跟小五歲的男星劉昊然屢傳緋聞 ，因為近年連續合作了兩部電影 ，被許多人猜測可能是假戲真做，但當事人至今不曾承認戀情。然而，網上近日突然瘋傳兩人領證結婚，引來不少網友好奇加入吃瓜，劉昊然後援會為此出面回應：「不信謠，不傳謠。」

ETtoday報導，豆瓣論壇、微博 都瘋傳這個消息，先是有人暗示「90後女演員」和「95後男演員」領證結婚，接著甚至開始出現更進一步的線索，有人爆料是「90花top和95生電影top」，意指女方在1990年代出生的女演員中相當有名，男生則是1995年後出生、在電影領域非常有地位。

許多人猜測是1992年出生的周冬雨和1997年出生的劉昊然，後者出道後確實以電影作品居多，尤其「唐人街探案」三部曲最為有名。不過，他的後援會發文，將部分傳言截圖並打上「假」字，公開澄清：「已反饋工作室，相關新聞為謠言。請大家專注演員作品，不信謠、不傳謠。」否認結婚一事。只是工作室沒有做出任何的解釋，遭到不少粉絲吐槽。

網易娛樂報導，知名狗仔也特意發文表示兩人領證不足為奇，沒必要引起那麼大的反應，而且還強調自己跟了他們兩年多了，還放出狠話要努努力拍兩人的婚禮。不僅如此，他也在留言區裡繼續回懟網友：「後援會闢謠？後援會能代表藝人說話嗎？不能代表，哪涼快哪待著去。」