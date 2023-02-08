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成龍棄演「媽的多重宇宙」 楊紫瓊虧他：幫了我大忙

娛樂新聞組／綜合報導
楊紫瓊感謝成龍沒有演「媽的多重宇宙」。（取材自微博）
楊紫瓊感謝成龍沒有演「媽的多重宇宙」。（取材自微博）

華裔女星楊紫瓊靠著電影「媽的多重宇宙」風光奪得金球獎音樂喜劇類最佳女主角獎，更成為首位入圍奧斯卡最佳女主角的亞洲女星，奪獎呼聲高。然而，原本屬意找華人武打巨星成龍擔綱主角，楊紫瓊近日在訪問中坦承此事，還開玩笑稱「多謝啦兄弟，你幫了我一個大忙」。

綜合媒體報導，楊紫瓊接受葛漢諾頓秀、CNN訪問時透露，「媽的多重宇宙」劇本原本聚焦男性主角，依照武打巨星成龍量身打造，而她在片中原訂飾演成龍的妻子，但成龍因工作繁忙推掉戲約，所以改由她擔任主角。

楊紫瓊表示，導演改變心意決定「做一點不一樣的事情」，「這兩位導演的人生中都有非常強大的女性存在，母親、妻子、愛人，他們深受激勵，他們不畏懼強大的女性，他們歌頌強大的女性。」導演將她改寫為主角，而原本成龍的角色則由關繼威飾演，意外讓楊紫瓊的演藝生涯再創顛峰。

得知電影相當成功，成龍還傳訊息恭喜楊紫瓊，「恭喜妳！妳知道他們先來找我談嗎？」楊紫瓊也逗趣回應「這是你的損失，多謝啦！兄弟謝謝啦。」一旁的嘉賓聽了驚呼，楊紫瓊也趕緊緩頰「沒事沒事，我們是好朋友。」

楊紫瓊表示，總是男人去拯救世界，而女性隨著年齡增長，能拿到的角色也越來越少、限制也越來越多。她心想，「為什麼我不行呢？」她透露，最愛這部電影的原因，在於「一個普通的女人的故事被看到了，她得以去扮演超級英雄」。

楊紫瓊 導演 電影

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