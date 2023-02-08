艾薇兒傳參加「浪姐4」 網驚：也要練舞？

加拿大「搖滾天后」艾薇兒傳出將參與「浪姐4」。（取材自Instagram）

中國大陸綜藝選秀節目「浪姐4」（乘風破浪）話題不斷，在網路瘋傳，早前曾有一份25藝人名單曝光，傳出台灣藝人桂綸鎂、范曉萱等人將參賽，「小龍女」李若彤、動感天后李玟也在名單中，讓許多網友喊期待。近日更傳出加拿大 天后艾薇兒（Avril Lavigne）將加盟「浪姐4」。

有自媒體博主6日PO出艾薇兒加盟「浪姐4」的消息截圖，內容指製作「浪姐4」的芒果TV已確定，而艾薇兒加盟「浪姐4」也是為了宣傳她將重啟的中國巡演。

綜合媒體報導，尤其艾薇兒去年底才參加bilibili跨年晚會，一連帶來「Girlfriend」和「Complicated」經典曲目，還用中文喊「新年快樂」、「我愛你」，雖然是預錄仍讓眾人相當驚喜。

此外，艾薇兒將4月展開中國巡迴演唱會，預計舉辦16場，門票也已經開賣，將在大陸開展事業的傳聞也並非空穴來風。

不過，這並不是第一次網傳的「乘風破浪的姐姐」第四季名單，月初時曾有人爆料「最終版名單」裡，有桂綸鎂、李若彤、范曉萱、陳紫函、陳粒、王曉晨、童瑶、吳倩、蔣夢婕、楊采鈺、李玟、戴佩妮、楊蓉、譚松韻、劉濤 等逾25位的中港台藝人。