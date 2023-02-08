劉亦菲穿「黑絲襪制服」辣誘 李現撲倒狂吻
「仙女姐姐」劉亦菲和「現男友」李現主演的MyVideo「去有風的地方」甜蜜收官，其中一場劉亦菲穿上以前在五星級酒店工作的制服給李現看，劉亦菲身穿合身OL套裝，配上黑絲襪、高跟鞋，讓李現被誘惑的目不轉睛。
這場親密戲，李現霸氣喊：「妳走近點，我看看。」下一秒就摟腰把劉亦菲拉入懷中親吻，劉亦菲則順手把綁起的頭髮放下，更顯女人嫵媚，李現接著就把劉亦菲撲倒上床繼續吻，讓他們倆成2023開春最火的CP。
劉亦菲和李現在「去」劇完美詮釋充滿生活感的情侶，沒有誇張狗血的情節，只有細水長流又深刻動人的感情，被網友封為「最佳療癒CP」。一場李現早晨突襲送花給劉亦菲，還順便送上一記「捧花吻」，日常生活中無時無刻充滿浪漫。
該劇日前播出大結局，劉亦菲與李現坐在星空下喝酒談心，李現深情看著對方告白：「我多希望，時間能夠停留在這一刻，這一刻我感覺我們正在無限接近幸福。」兩人四目相對，在星空下幸福接吻，替劇集完美收官。
「去」劇成李現另一代表作，他先前受訪時透露：「導演給角色的發揮空間很大，因為跟我歲數差不多，讓我想怎麼演就怎麼演，最後呈現出來的謝之遙就挺李現的。」李現也表示，拍攝該劇過程很開心，到了雲南各處美景拍攝，直呼「每天都像在旅行的路上」，有次拍戲一轉頭就看到彩虹掛天空，讓他感嘆：「太治癒了！」
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