劉亦菲穿「黑絲襪制服」辣誘 李現撲倒狂吻

「去有風的地方」李現(左)撲倒劉亦菲上床親吻。（翻攝自MyVideo）

「仙女姐姐」劉亦菲 和「現男友」李現主演的MyVideo「去有風的地方」甜蜜收官，其中一場劉亦菲穿上以前在五星級酒店工作的制服給李現看，劉亦菲身穿合身OL套裝，配上黑絲襪、高跟鞋，讓李現被誘惑的目不轉睛。

這場親密戲，李現霸氣喊：「妳走近點，我看看。」下一秒就摟腰把劉亦菲拉入懷中親吻，劉亦菲則順手把綁起的頭髮放下，更顯女人嫵媚，李現接著就把劉亦菲撲倒上床繼續吻，讓他們倆成2023開春最火的CP。

劉亦菲和李現在「去」劇完美詮釋充滿生活感的情侶，沒有誇張狗血的情節，只有細水長流又深刻動人的感情，被網友封為「最佳療癒CP」。一場李現早晨突襲送花給劉亦菲，還順便送上一記「捧花吻」，日常生活中無時無刻充滿浪漫。

該劇日前播出大結局，劉亦菲與李現坐在星空下喝酒談心，李現深情看著對方告白：「我多希望，時間能夠停留在這一刻，這一刻我感覺我們正在無限接近幸福。」兩人四目相對，在星空下幸福接吻，替劇集完美收官。