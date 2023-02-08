王麗坤嫁富商 遭爆「老公詐財8億」 警方找上門

王麗坤傳出老公是詐騙犯。（取材自微博）

37歲中國女星王麗坤與「步步驚心」十四爺林更新傳過緋聞，但最後選擇在2019年閃嫁給熱烈追求她的富商，但如今卻爆出，她老公是詐騙 犯，婚後他大手筆販售學區 房，但事實上他根本沒拿到那塊土地的開發權，詐騙金額高達人民幣8億元（約1.17億美元）。

據傳她老公砸5000萬人民幣（約736.2萬美元）買給她豪宅及勞斯萊斯，網友質疑她用老公詐騙來的錢財享福，還有被他騙光家產的老人家活活被氣死。事情爆出後，她5000萬元的豪宅及名車資產已被凍結，也已在談離婚。

王麗坤當年因被徐克導演 相中而出道，曾演出林心如主演的夯劇「美人心計」等片，王麗坤富商老公詐騙風波爆開後，傳她已被警方傳訊帶走。

另據中時新聞網報導，這起詐騙風波起因於日前有中國狗仔爆料，一名W女星2019年被拍到去民政局結婚，她的先生卻從2020年開始四處詐騙，主要以賣學區房拐騙，總詐騙金額高達8億元人民幣，還用贓款替W女星在上海買豪宅，及各種精緻包包或飾品；有網友指出W女星正是王麗坤，近日她更頻繁進出警局接受調查。