梁朝偉為戲苦練鋼琴3個月 飆罵導演壓力大直呼：想跳樓

梁朝偉爲角色每天練琴。（圖：華映提供）

郭富城及梁朝偉 首度合作電影 「風再起時」。影帝梁朝偉詮飾權謀十足的華探長，除了貪汙之外，更擅長彈鋼琴，為了完美呈現彈鋼琴的畫面，梁朝偉苦練3個月，一天練上8到10小時，壓力大到每晚打電影罵導演 翁子光發洩，但苦練的成果驚人，梁朝偉演出彈琴的指法完全對得上曲調，非常厲害。

「風再起時」呈現當年華探長風起雲湧的生活，史詩片格局，一直獲得外界高度矚目，8日公布正式預告，郭富城與梁朝偉更展演技，郭富城霸氣說：「香港這個地方，有本事就是最大！」而充滿謀略的梁朝偉則是說了金句：「狹路相逢，勇者勝？錯，是智者勝。」幾句台詞便充滿戲味，也可見到精采的近身槍戰，火爆刺激，讓影迷直呼太期待。

梁朝偉爲角色每天練琴。（圖：華映提供）

翁子光透露當初希望梁朝偉加入演出陣容讓他花了很長的時間，並非看了劇本就達成，他先慢慢和影帝相處熟識，互想了解成為朋友後，才開始討論演出「風再起時」的可能性，終於邀得影帝加盟，他笑說：「沒想到，拍了一部電影，也交到一個很好的朋友了。」

他透露梁朝偉本來已經安排了假期要參加一個國際性的帆船比賽，但為了演出「風再起時」，他特別延遲到假期，讓翁子光非常感動。導演翁子光也特別設計了一場兩人為了同一位心儀的對像杜鵑，郭富城跳踢踏舞，梁朝偉在一旁彈鋼琴的情節，簡直是神仙組合的畫面。

梁朝偉表示在開拍前接到導演翁子光要求的功課─學鋼琴，直說是不可能的任務，而且要能彈出3首曲子，其中一首還特別困難。

翁子光透露一開始並沒有要求梁朝偉完全彈出曲調，只想他能擺出很厲害的樣子就好，但梁朝偉竟展開為期3個月的鋼琴特訓，從頭開始苦練，梁朝偉說：「我以前沒有彈過鋼琴的，從零開始摸索，每天至少練8小時。」

梁朝偉爲角色每天練琴。（圖：華映提供）

就連太太劉嘉玲也曾透露，那段期間家中一直充滿著鋼琴的聲音，「現在才開始練習真的不容易，我每天回家都聽到他彈的琴聲。」但這樣的高強度練習，也難免壓力大，梁朝偉笑說練習不順時都會想「殺了自己，想跳樓」，而每晚練完，他就打電話罵導演排解壓力。

在開拍後，梁朝偉仍是把握時間練習，劇組特別為他在拍攝現場調來一台鋼琴，只有要空檔，他便持續練習，在拍攝彈琴畫面時，梁朝偉展現強大的演技，但一不小心彈錯了，他也會不好意思的吐舌掩示緊張，讓工作人員都笑說難得看到影帝可愛的一面！而翁子光表示梁朝偉的苦練，讓電影中呈現完美效果，「最後找樂師來配樂時，發現梁朝偉的指法都能完全對上音樂，真的下了好一番苦功練習。」梁朝偉在大銀幕解鎖彈鋼琴的成就，更彈出了興趣，在電影殺青後，也在家中買了台鋼琴，有空閒時便能彈上一曲。