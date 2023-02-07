甄子丹飛韓宣傳秀詠春拳 登RM淪「遊戲黑洞」

甄子丹現場小試身手，看呆「Running Man」主持班底。(圖：愛奇藝國際站提供)

港星甄子丹 相隔13年到南韓 宣傳「天龍八部之喬峰傳」，他特別參與知名綜藝節目「Running Man」錄影，製作單位為他擺出詠春木人樁，幾招經典動作就讓主持班底們看得目瞪口呆。

59歲的甄子丹演紅「葉問」，在南韓同樣大受歡迎。過去「RM」曾受到湯姆克魯斯等好萊塢巨星青睞，成為訪韓宣傳必上節目。甄子丹同樣沒有錯過，他和韓星張赫一起擔任嘉賓，雖然自嘲「我老了」，但拳腳功夫依舊虎虎生風，現場更教劉在錫等人比畫詠春拳招式，並邀請張赫也來以武會友。

「RM」主持班底光是看到甄子丹的身手，就忍不住拍手叫好。宋智孝更一秒變身小粉絲，難掩激動神情，直呼沒想到能親眼看見偶像打拳。張赫也上場和木人樁過招，賣力模樣獲得甄子丹稱讚，但「RM」主持群故意虧他是因為甄子丹在旁邊，這才使盡全力。

劉在錫聽說宋智孝的爸爸也是甄子丹狂粉，宋智孝現場認證：「我們家榮昌(宋爸爸本名)真的是他的超級粉絲。」為了迎接甄子丹，他們特地安排遊戲「武林足球 」，但甄子丹多次失誤，意外展現他「遊戲黑洞」的一面。

即便如此，金鍾國不停猛喊「沒關係」，持續用中文稱呼甄子丹「大哥」，頻頻傳球給他，讓甄子丹幾乎扛不住，忍不住笑說：「他給我好大壓力，老給我發球，萬一失誤怎麼辦？」但只要甄子丹失誤，金鐘國就會立刻怪罪其他成員，宋智孝也莫名被罵，讓甄子丹不好意思地表示都是自己的錯。

甄子丹在錄影結束後接受韓媒訪問，坦言因為必須透過翻譯溝通，所以在適應上有些難度。「不過池錫辰、金鍾國一直努力用生疏的中文跟我互動，宋智孝則說她是我的粉絲，對我很親切還跟我合照，讓我印象深刻也很謝謝他們。」