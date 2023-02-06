戲說從頭／劉以豪「耀眼」激吻殷桃 從樓梯親到床上

劉以豪(左)、殷桃在「耀眼的你啊」，從樓梯一路吻到床上。（取材自微博）

中國女星殷桃與劉以豪主演職場愛情劇「耀眼的你啊」，劇中兩人上演醫美中心銷售總監與醫美醫師姐弟戀，還有一段從樓梯熱吻到床上的激情吻戲。殷桃接受專訪時談起自己的感情觀，表示現實生活中並不在意年齡的差距，更提到「婚姻並不是必備品」。

在「耀眼的你啊」劇中，殷桃飾演單親媽媽的康子由原本已經看淡婚姻，在和劉以豪飾演的醫師聶允澤相遇後，重燃愛情火花，展開甜蜜姐弟戀。在劉以豪看來，聶允澤是位自我要求很高、自律的完美主義者，「我覺得聶允澤挺有魅力的，在工作的領域裡面，他一絲不苟，性格直爽、銳利。生活中，他善良、純真、溫暖。」

隨著劇情發展，感情日漸升溫，在第15集中，兩人相約在酒吧見面，繼上回劉以豪告白，最後只留下三鞠躬便落荒而逃，他再度深情告白，殷桃也決定勇敢面對自己的心意，隨劉以豪回到家中，不只正式確認彼此情侶關係，還迎來浪漫高甜吻戲，兩人從樓梯熱吻到床上，甜蜜互動讓粉絲看到臉紅心跳。

43歲殷桃是中國大滿貫影后，先後榮獲金鷹獎、飛天獎、白玉蘭獎，外型膚白貌美，被讚譽「人間水蜜桃」。劉以豪表示，「這次和殷桃姐一起對戲，一起塑造故事中的人物，整個過程我是很享受的。」