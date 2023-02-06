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應采兒元宵曬全家福 陳小春2兒長得超像爸

娛樂新聞組／綜合報導
應采兒（後排左一）曬出全家福，網友發現兩個兒子都像極陳小春（後排右一）。（取材自微博）
應采兒（後排左一）曬出全家福，網友發現兩個兒子都像極陳小春（後排右一）。（取材自微博）

香港演員應采兒日前在社交平台分享了全家福慶祝元宵節，畫面溫馨幸福。照片中，陳小春、應采兒以及兩個兒子Jasper、hoho都穿上了喜氣洋洋的紅色衣服，Jasper和弟弟hoho看上去長大了不少，而且兄弟倆都越長越像爸爸陳小春。

鳳凰娛樂報導，全家福中，早已是兩個孩子的辣媽應采兒保養得非常好，梳著辮子髮型，化著精緻的紅唇美妝，身穿花色旗袍，超好身材十足吸睛。她一邊燦笑一邊看著兒子Jasper，滿臉的幸福藏都藏不住。一旁的陳小春也是開心到飛起，將目光看向小兒子hoho，充滿老父親的柔情。

其實在大年初一當天，應采兒就曾曬出過多張一家四口拍攝的新年寫真，穿上紅裝的一家四口喜慶十足，應采兒和陳小春笑瞇了眼，Jasper和弟弟hoho也是開心得不得了，一家子幸福羨煞旁人。

在應采兒曬出全家福賀元宵之前，工作室也曬出一家四口的另類同框照。照片裡，陳小春、應采兒以及兩個兒子都笑得十分開心，配上「兔子耳朵」真是一個比一個可愛。

值得一提的是，這些合影裡，小hoho始終憑藉長髮造型吸睛。應采兒因為給二兒子留長髮，數次引發爭議，加上hoho長得十分秀氣，數次被外界認作是女孩，鬧了不少烏龍，但應采兒從未回應過這些爭議。

陳小春 香港 元宵節

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