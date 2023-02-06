女兒正面照被曝光 林心如怒轟：尊重隱私很難嗎

林心如得知女兒長相被曝光後徹底怒了。（取材自微博）

台灣女星林心如 與霍建華婚後育有一女，夫妻對於女兒「小海豚」十分保護，從未公開樣貌。不過近日有網友發布林心如為女兒慶生的照片，導致六歲小海豚正面照曝光，讓她忍不住動怒高喊「尊重隱私 很難嗎」。

綜合媒體報導，林心如與霍建華前陣子為女兒舉辦生日派對，邀請了超過20個朋友一起慶祝，並拍下大合照，林心如與小海豚頭貼頭，霍建華則摟著林心如，一家三口同框畫面溫馨又幸福，不過有人竟將大合照流出。據悉，小海豚五官精緻，像極了霍建華。

網上流傳出的林心如女兒正面照，看背景應是女兒在學校的慶生照，現場有許多小朋友，而且也有另一個小男生與林心如女兒一同慶生，疑似是參加這場慶生會的一位媽媽在小紅書 、Instagram曝光了照片。

對於女兒的正面照被流出，一向不讓女兒曝光的林心如忍不住動怒，在微博發文寫道「每個人都有自己想要保護的人事物，尊重隱私很難嗎！」還在Instagram限動發了三個生氣的表情圖案。

此外，林心如曾在Instagram分享與女兒戴上萬人民幣的名牌手鏈，引起網友熱議，紛紛稱「真是從小就富養啊」、「這麼小就戴這麼貴的手鏈」等，認為她炫富。