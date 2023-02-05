聲生不息2名單曝光？傳那英等7大牌加盟 下周就錄影

那英傳將上「聲生不息」第二期。（取材自微博）

去年無線台與芒果TV合作推出的音樂節目「聲生不息」大受歡迎，節目組乘勝追擊官宣將會推出「聲生不息•寶島季」，隨後網上不斷流傳參賽歌手陣容名單。近日傳出一份名單令不少網友深信不已，因為有人在街頭遇見疑似該節目組的調查訪問，間接透露首發歌手名單，在微博 上有超過1億瀏覽量。

香港 01報導，據網上流傳疑是節目錄製內容可見，有工作人員在湖南長沙街頭舉著印有多名歌手的照片，隨機在街頭上找人做街訪，詢問他們比較愛那個歌手。

從名單上可見當中有不少是唱將級別，包括張信哲、那英、楊宗緯、張韶涵、魏如萱、張杰、華晨宇，他們七人頭像在第一排位置，有傳他們是常駐歌手。

而在第二排位置的歌手包括馬嘉祺、艾怡良、陳粒、夏日入侵企畫、壞特、陳卓璇、陳立農，傳出他們只是飛行嘉賓而已。

張信哲傳出將在「聲生不息2」第一集節目演唱「過火」。（取材自微博）

據報導，而節目組除了在湖南長沙街頭進行街訪之外，更被發現在台灣街頭以同樣方式進行街訪。正因為同一紙板在中國、台灣街頭進行街訪，再加上該節目是「寶島季」，早前傳出會與台灣的東森電視台合作，所以網友們深信最終確定的首發歌手名單就是以上七名歌手。

除了疑似透露嘉賓陣容之外，連第一集節目的歌單也曝光，各歌手均選唱自己的經典之作，例如張信哲「過火」、那英「白天不懂夜的黑」、魏如萱「你啊你啊」等；更傳節目將在8日進行首次錄影，節目未播出已經引起不少話題。