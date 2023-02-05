郭富城、梁朝偉「風再起時」飆演技 互讚合作很享受

梁朝偉在「風再起時」被郭富城賞耳光。（取材自微博）

郭富城、梁朝偉 主演的警匪電影 「風再起時」，日前公布電影正式海報，可以見到郭富城與梁朝偉各據一方，一個眉頭深鎖，一位面露微笑，似乎各有圖謀，更讓觀眾期待電影中兩大探長的恩怨情仇。該片也在北京舉行首映禮，導演 翁子光、監製李錦文出席映後見面會，郭富城梁朝偉則以連線形式和觀眾交流互動。

搜狐娛樂報導，談到電影中演得最難的戲，梁朝偉表示這次拍攝都很開心，只有彈鋼琴的戲最難，「真的很痛苦，而且自己彈和跟著音樂彈完全不一樣！」導演翁子光則爆料：「偉仔說想殺了我，他說想跳樓。」

郭富城則在片中扮演呂樂一角，從不貪戀錢財的警察成為叱吒風雲的人物，同樣難度超高。郭富城坦言：「這部電影不是依照時間順序拍攝的，有時一天就要換三種不同年代的造型，每換一次就是至少一小時，我以為演古裝才要那麼久，沒想到，時代戲也同樣那麼辛苦。」

郭富城則在片中扮演呂樂一角，從不貪戀錢財的警察成為叱吒風雲的人物。（取材自微博）

電影中還有一場郭富城搧梁朝偉耳光的戲，梁朝偉表示自己有鼓勵對方動手。

被問到和對方合作的感受，郭富城大讚梁朝偉是優秀的演員，「跟偉仔合作是一種享受，一起分享這次旅程很難忘。」梁朝偉則表示整個團隊都很享受拍電影的過程，「大家都是非常專業的電影工作者，都在努力把電影做好。」

電影在開拍時期原取名為「全城追緝令」，但拍攝完成後導演翁子光便把片名改為「風再起時」，他透露自己一直在思考如何讓港產片再度興盛，這個片名就如同他對香港電影的期許。翁子光表示拍攝「風再起時」比起首部作品「踏血尋梅」困難許多，「這部片可以說是野心很大，台前幕後都要花很更多心思，真的很有挑戰性。」