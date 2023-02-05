喜劇男星剛爆紅 遭前女友痛訴劈腿、施暴銷毀證據

孫天宇被前女友控訴劈腿，引發熱議。（取材自微博）

綜藝「一年一度喜劇大賽」播出後帶起話題，參演藝人也隨之打開知名度，當中就包括男星孫天宇。不料他剛嘗到走紅的滋味沒多久，就爆前女友以長文爆料劈腿，被發現後還和經紀人一起對她動手，試圖銷毀證據，引發網友熱議。

搜狐娛樂、貓眼娛樂報導，一名女網友日前在豆瓣論壇發文，表示在12月剛和孫天宇分手，卻發現男方早已和同劇組的女演員曖昧，並在分手後無縫接軌，和對方同居上床，消息迅速登上熱搜。

文中，該名網友表示，自己當時剛畢業出社會，被發現是孫天宇的女友時遭到肉搜、造謠謾罵。最後，她在和孫天宇吵架後「和平分手」，甚至還祝福他；沒想到，之後發現他早就和一名女演員曖昧、調情，還回憶起之前孫天宇回家後脖子上有疑似吻痕的印子。

網友還提到，孫天宇剛分手火速與新對象同居，甚至在真相被揭開時，對自己行使暴力，還叫經紀人一起動手，導致她腿部瘀青。

這名女網友因此痛罵孫天宇根本就不值得託付，「爛到不行」，直言對方的人品道德有問題。

隨後，孫天宇的經紀公司發聲明否認孫天宇出軌，稱女生情緒失控上門，孫天宇及工作人員努力安撫，不存在使用暴力。聲明還稱，孫天宇方主動聯繫了女生，但女生無回應。