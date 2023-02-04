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「狂飆」演員、導演鬧不和 劇組闢謠不給力

娛樂新聞組╱綜合報導
「狂飆」主角張譯和導演大鬧矛盾，登上熱搜。(取材自微博)
「狂飆」主角張譯和導演大鬧矛盾，登上熱搜。(取材自微博)

掃黑劇「狂飆」劇大熱，主角張譯和導演徐紀周卻大鬧矛盾，登上熱搜。媒體報導，「狂飆」播出以來，張譯從未幫戲宣傳過，反而不斷宣傳其他電影及電視劇，被認為有蹊翹；而導演在網路點讚有關張譯的惡評，事後沒道歉，只解釋是「手滑」，即便劇組後來澄清兩者不和純屬造謠，大批網友仍不買帳。

蓋飯娛樂報導，「狂飆」播出後口碑一路狂飆，幾位主演更是成為觀眾熱議對象，尤其是飾演高啟強的張頌文圈粉無數，也有了屬於自己的站姐；劇雖然播畢，但觀眾熱情依舊高漲，只不過這部劇引起不少爭議，首先便是導演徐紀周手滑點讚有關張譯的惡評。

據報導，網傳「狂飆」原定的主演是楊洋與張譯，楊洋扮演安欣，張譯扮演高啟強，但楊洋經紀公司以角色人設不符而婉拒；導演另找張頌文飾演由善良魚販黑化成黑老大的另一男主角，但劇本寄出後，多次連絡不到張頌文；張譯知道該角色演員未定，毛遂自薦想挑戰。

最後張頌文與導演聯繫上，接演張頌文，因此張譯只能接演楊洋辭演的警察安欣，不過這個角色與張譯上一檔警偵劇「重生之門」角色有不少相似之處，網傳這導致張譯不願意宣傳「狂飆」。

原本只是網路爆料，沒想到導演竟然點讚，儘管事後他解釋是「手滑」，但因沒道歉，導致張譯粉絲不滿；緊接著，當其他主演都在劇末與角色告別時，張譯卻默默刪除了與「狂飆」有關的動態，再讓矛盾擴大。儘管劇組後來出面澄清不和是造謠，大批網友仍不買帳。

導演 警察 電影

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