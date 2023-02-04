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梁朝偉罕揭童年往事 父母吵架讓他變自閉兒

娛樂新聞組╱綜合報導
梁朝偉在抖音罕見地自揭悲慘童年往事，說自己從活潑小孩變成自我封閉兒童，皆因於父母天天吵架。(視頻截圖)
梁朝偉在抖音罕見地自揭悲慘童年往事，說自己從活潑小孩變成自我封閉兒童，皆因於父母天天吵架。(視頻截圖)

一向寡言低調的香港影帝梁朝偉，進駐短片平台抖音5天，追蹤者已近210萬，他繼日前在平台透露有社交恐懼症後，近日又罕見地自揭悲慘童年往事，說自己從活潑小孩變成自我封閉兒童，皆因當時父母天天吵架，最終父母離異，令他大受打擊。

綜合媒體報導，梁朝偉的短片「這一刻，梁朝偉對你說」，分數天上傳，近日他繼續剖白內心世界，提到童年因為父母關係惡劣，導致自己性格劇變。他說︰「爸媽幾乎每天晚上都吵架，爸爸每天都喝醉酒。我那時很害怕，一聽到他們吵架我躲進被子裡面哭，除了很害怕之外，也不知道怎麼反應。那個畫面我永遠都記得，我還記得那天是冬天，是冷的…我從小就特別敏感吧。」

梁朝偉談到父母離異後，他跟著媽媽生活，偶爾也會跟爸爸見面，但相處時刻並不快樂︰「有一天爸爸帶我出去玩，雖然是去遊樂園，但其實我一點都不開心。爸爸那天穿什麼我還記得。」梁朝偉說當天父親為他拍的照片，仍保存至今。

獲獎無數的梁朝偉說，之所以對電影產生興趣，因自小受母親薰陶，「我6歲跟媽媽入戲院看第一部電影『天師捉妖』，之後她經常帶我看不同電影」，後來在無心插柳考入無線藝員訓練班，接著進入影圈發展，「我發覺演戲能發洩心中壓抑的情緒，但沒人知道哪個角色是我」。

梁朝偉 電影 樂園

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