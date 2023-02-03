李現霸氣問劉亦菲「能不能親？」 吻功封神衝熱搜

李現(左)和劉亦菲的演出很有CP感。（圖：愛奇藝國際站提供）

正在愛奇藝國際站熱播的清新療癒陸劇「去有風的地方」，由「神仙姐姐」劉亦菲 跟「現偶男神」李現主演，播出以來收獲好評、話題不斷，早前播出的內容中終於迎來吻戲。兩人的演技跟超強CP感，讓不少劇迷直呼希望他們真的在一起。

「去有風的地方」描述飯店經理許紅豆（劉亦菲飾演）在歷經閨蜜驟逝打擊後，決定辭掉工作，獨自前往雲南大理調養休息。她在當地遇見了返鄉創業的謝之遙（李現飾演）並且被他的熱情打動，兩人相互扶持。

劇中，紅豆一度離開雲南回北京 ，但為了能再見到阿遙，她選擇回到大理開民宿。難掩內心喜悅的阿遙，直球告白說出「我對別人都沒感覺，我只感覺到了妳」，他還激動地爬上窗台問她：「到底能不能親？」讓她嬌喊：「你好凶啊！」

甜蜜的窗台之吻後，兩人也從曖昧模式轉換為強烈放閃模式，一抓到機會就玩起親親，讓觀眾笑稱：「兩人都好會親！」「嗑到了」「跟著心動」。「紅豆遙遙冰」CP一吻不僅讓「#李現好會親」衝上微博熱搜，更帶動愛奇藝國際站該劇播放流量成長140%。

劉亦菲(左)和李現的吻戲充滿粉紅泡泡。（圖：愛奇藝國際站提供）

暖男李現也應劇情挑戰土味情話，一幕他為了安慰電話那頭悶悶不樂的劉亦菲，說出「妳這人走路怎麼不看路啊！要不然妳怎會撞到我心上呢？」、「妳可不可以幫我洗個東西？喜歡我。」等撩妹金句頻發，成功逗笑神仙姐姐。

該劇在衛視先一步收官，李現發長文告別謝之遙，寫道：「現在阿遙的這段有風旅程就要結束了，小李的旅程依然『正在進行』，新的一年也開始了，祝大家人生如風，輕輕鬆鬆！一起繼續行走在路上吧。」

李現近期受訪也時透露，現代人的生活壓力都很大，能透過影視作品，帶給大家放鬆療癒的感覺，他覺得很有意義。在拍完「去有風的地方」後，他也一度考慮要到大理開間咖啡 館，想繼續感受當地的平靜美好生活。