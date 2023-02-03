我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龐培歐：習近平意在世界霸權 對世界的威脅比普亭更大

男子不滿酒店服務憤而開槍洩恨 北加僑領在場嚇傻

李現霸氣問劉亦菲「能不能親？」 吻功封神衝熱搜

記者楊起鳳／綜合報導
李現(左)和劉亦菲的演出很有CP感。（圖：愛奇藝國際站提供）
李現(左)和劉亦菲的演出很有CP感。（圖：愛奇藝國際站提供）

正在愛奇藝國際站熱播的清新療癒陸劇「去有風的地方」，由「神仙姐姐」劉亦菲跟「現偶男神」李現主演，播出以來收獲好評、話題不斷，早前播出的內容中終於迎來吻戲。兩人的演技跟超強CP感，讓不少劇迷直呼希望他們真的在一起。

「去有風的地方」描述飯店經理許紅豆（劉亦菲飾演）在歷經閨蜜驟逝打擊後，決定辭掉工作，獨自前往雲南大理調養休息。她在當地遇見了返鄉創業的謝之遙（李現飾演）並且被他的熱情打動，兩人相互扶持。

劇中，紅豆一度離開雲南回北京，但為了能再見到阿遙，她選擇回到大理開民宿。難掩內心喜悅的阿遙，直球告白說出「我對別人都沒感覺，我只感覺到了妳」，他還激動地爬上窗台問她：「到底能不能親？」讓她嬌喊：「你好凶啊！」

甜蜜的窗台之吻後，兩人也從曖昧模式轉換為強烈放閃模式，一抓到機會就玩起親親，讓觀眾笑稱：「兩人都好會親！」「嗑到了」「跟著心動」。「紅豆遙遙冰」CP一吻不僅讓「#李現好會親」衝上微博熱搜，更帶動愛奇藝國際站該劇播放流量成長140%。

劉亦菲(左)和李現的吻戲充滿粉紅泡泡。（圖：愛奇藝國際站提供）
劉亦菲(左)和李現的吻戲充滿粉紅泡泡。（圖：愛奇藝國際站提供）

暖男李現也應劇情挑戰土味情話，一幕他為了安慰電話那頭悶悶不樂的劉亦菲，說出「妳這人走路怎麼不看路啊！要不然妳怎會撞到我心上呢？」、「妳可不可以幫我洗個東西？喜歡我。」等撩妹金句頻發，成功逗笑神仙姐姐。

該劇在衛視先一步收官，李現發長文告別謝之遙，寫道：「現在阿遙的這段有風旅程就要結束了，小李的旅程依然『正在進行』，新的一年也開始了，祝大家人生如風，輕輕鬆鬆！一起繼續行走在路上吧。」

李現近期受訪也時透露，現代人的生活壓力都很大，能透過影視作品，帶給大家放鬆療癒的感覺，他覺得很有意義。在拍完「去有風的地方」後，他也一度考慮要到大理開間咖啡館，想繼續感受當地的平靜美好生活。

劉亦菲 北京 咖啡

上一則

近3億美元財產凍結案月底開庭 張庭、林瑞陽將出庭應訊

下一則

挺4個月孕肚亮相 許維恩曝地位快不保

延伸閱讀

倪妮上海工作室註銷 名下公司剩3家

倪妮上海工作室註銷 名下公司剩3家
回顧胡歌情史 薛佳凝車禍相守最難忘

回顧胡歌情史 薛佳凝車禍相守最難忘
胡歌喜曝已婚當爸 回顧情史對「她」不離不棄最難忘

胡歌喜曝已婚當爸 回顧情史對「她」不離不棄最難忘
劉亦菲新劇帶紅大理 古鎮村民竟索「買路財」 遊客：不會再來

劉亦菲新劇帶紅大理 古鎮村民竟索「買路財」 遊客：不會再來

熱門新聞

丁強(左)與李璇是銀色夫妻。（圖：台視提供）

丁強病逝前「不願說話」 妻李璇悲痛：不知他病了

2023-01-27 19:53
網路上流傳具俊曄和汪小菲兒女的合照。（取材自微博）

張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」

2023-01-28 07:28
北見直美。 圖／擷自Instagram

女星「23歲與父兄共浴」驚呆大眾 神隱2年後曝近況

2023-01-29 15:39
潘蜜拉安德森在「海灘遊俠」展現傲人身材，全球知名。（路透資料照片）

結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮

2023-01-28 12:47
梁朝偉（左）與辛樹芬年輕時的婚禮畫面被「悲情城市」保存下來。圖／牽猴子提供

梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時

2023-01-29 11:16
胡歌老婆黃曦寧被形容神似楊冪、林依晨綜合體。（取材自微博）

胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體

2023-01-31 08:25

超人氣

更多 >
台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳

台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳
狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年

狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年
台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的

台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的
蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星

蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星
小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機