杜琪峯首任柏林影展評審 新片也入特別放映

杜琪峯執導作品，先後入選世界三大影展，首次出任柏林影展評審員。（取材自豆瓣電影）。

第73屆柏林影展 將於本月16日至26日舉行，先前已曝光克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）擔任主競賽單元評審主席，近日再公布評審團成員名單，包括香港導演 杜琪峯。2008年杜琪峯憑「文雀」角逐柏林影展最高榮譽金熊獎，擔任該影展評審還是頭一遭。

杜琪峯憑「鎗火」、「PTU」及「黑社會」三度贏得香港電影 金像獎最佳導演，也是世界三大影展的常客。自2005年起，他先後憑「文雀」角逐柏林影展金熊獎、「復仇」與「黑社會」爭奪康城影展金棕櫚獎，更以「放．逐」、「神探」、「奪命金」問鼎威尼斯影展金獅獎，聲名響遍國際影壇。

杜琪峯執導作品，先後入選世界三大影展，首次出任柏林影展評審員。（取材自豆瓣電影）

此外，杜琪峯監製、鄭保瑞編導、林家棟和楊樂文主演新片「命案」，已獲邀參加本屆柏林影展特別展映單元。柏林評審團名單公布後，杜琪峯受訪表示，過去曾經擔任其他影展評審，柏林影展則屬首次，「多謝大會邀請，很久沒出國，開心可以去看戲交流，看看現在流行什麼類型電影、有什麼新元素，碰巧『命案』在特別展映單元，希望外國觀眾喜歡這部片」。

除了杜琪峯和克莉絲汀史都華，評審團還包括伊朗女星格什菲•法拉哈尼（Golshifteh Farahani）、羅馬尼亞導演雷杜祖迪（Radu Jude）、西班牙女導演卡拉西蒙（Carla Simon）、德國女導演瓦萊斯卡•格里斯巴赫（Valeska Grisebach），以及「巴比倫」（Babylon）美國選角指導法蘭辛•邁斯勒（Francine Maisler）。

另一方面，柏林影展早前公布18部入圍主競賽單元的候選名單，包括中國導演張律新作「白塔之光」，以及日本動畫大師新海誠的「鈴芽之旅」等。近日大會新增第19部入選電影，正是劉健執導動畫「藝術學院」，是他繼「大世界」後，再度進軍柏林之作。