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吳尊紀念日放閃 一句「原諒她」遭吐槽：什麼鬼？

記者杜沛學／綜合報導
吳尊(右)分享與老婆年輕時交往的合照。(取材自微博)
吳尊(右)分享與老婆年輕時交往的合照。(取材自微博)

吳尊與老婆林麗吟日前放閃慶祝「相戀紀念日」，吳尊在微博PO文卻因一句「主動抱她，關心她，原諒她，體諒她…奇蹟就會有出現。」遭網友吐槽：「原諒她是什麼鬼？」、「說得像是過得很勉強的樣子。」、「真的整段話都不適，對方付出一嘴都沒提。」但也有網友認為，可能是吳尊中文不太好，才用詞錯誤。

吳尊文中表示：「又到了我倆最重要的日子，這麼多年的點點滴滴太可貴了…一直提醒自己能接受彼此的不完美才是完美，只要有一顆強大的心，一定做得到…其實，男生可以主動多一些…一段愛情不需要追求公平、完美，也不要去計較什麼…主動抱她，關心她，原諒她，體諒她…奇蹟就會有出現我追求愛和家庭的幸福是沒完沒了的，除了感恩，就是期待。」並分享與老婆在星空下甜蜜親吻、摟腰散步的畫面，以及兩人年輕時的合照。

有網友看了留言：「好奇怪的文字。開始像客觀反省，中間像指責對方，表現自己的大度和不易。這是在暗示女方做了什麼不對的事情，自己努力包容，並低姿態懇求繼續維繫幸福…」許多網友也回應認為這段話讀起來很矛盾，吳尊親自回覆：「別想太多了哈哈…純粹只想大家也能幸福。」也有粉絲幫腔，認為吳尊的中文能力沒有那麼好，不需要過分解讀。

吳尊(右)在交往紀念日曝光星空下浪漫甜吻老婆的畫面。(取材自微博)
吳尊(右)在交往紀念日曝光星空下浪漫甜吻老婆的畫面。(取材自微博)

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