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換他被催婚 彭于晏說話了 吳磊也躺槍 網笑：痛失伴郎

娛樂新聞組╱綜合報導
胡歌與彭于晏。（取材自微博）
胡歌與彭于晏。（取材自微博）

胡歌過去不斷被催婚，總會拿好友彭于晏出來當擋箭牌，如今胡歌已婚當爸，網友笑稱現在壓力給到彭于晏；另外，胡歌官宣已婚，網友表示：「吳磊痛失伴郎」。

噓！星聞報導，胡歌過去在接受訪問時，被問到何時要結婚？曾說「我不著急，彭于晏還沒結婚呢」，而彭于晏也表示「他不急，那我也不急」，如今胡歌官宣已婚當爸，現在催婚的壓力就轉向彭于晏，網友忍不住笑稱「都藏的深，說不定彭于晏的孩子已經會打醬油了」、「彭于晏：原來你不急都是騙我的」、「沒准彭于晏也結婚了，只是沒公開而已」、「說不定哪天彭于晏也宣布當爹了」。

對此彭于晏工作室回應了，表示，「不提前預設的人生，始終相信會與美好不期而遇。2月，不急啊，我們慢慢來」 。

此外，胡歌官宣已婚，網友紛紛表示：「胡歌終於不用當伴郎了」、「沒想到還是胡歌先一步」。網易娛樂報導，早前胡歌在採訪中也曾自我調侃道：「希望吳磊早日找到真愛，走到我前面。」據了解，靳東過去曾調侃胡歌單身：「流水的婚禮，鐵打的胡歌」；何炅還在金鷹節上開過玩笑：「真怕吳磊都結婚了，胡歌還在當伴郎。」

胡歌（右）與彭于晏到德國擔任袁弘的伴郎，被封為史上最帥伴郎團。（取材自微博）
胡歌（右）與彭于晏到德國擔任袁弘的伴郎，被封為史上最帥伴郎團。（取材自微博）

胡歌

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