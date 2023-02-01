成龍坦言因「英文發音不標準」 放棄美國市場

成龍放棄美國市場全因為發音。（取材自微博）

成龍出道以來拍過無數經典作品，更以「尖峰時刻」、「功夫夢」等電影 在好萊塢 創下佳績，但近幾年他毅然回到華人世界，將事業重心轉往大陸發展，他近期也透露是因為自己的發音不標準，常常一句台詞唸很多遍，認為好萊塢沒有專注在他的武術專業，才會決定離開。

成龍日前推出綜藝節目「無限超越班」，並在節目中擔任節目召集人，找來了佘詩曼、爾冬陞、惠英紅、吳鎮宇等人擔任點評導師。在節目播出的首集中，成龍大方分享自身經歷，並說一開始前往美國發展時，英文不好，連一句簡單的英文台詞都必須練一整個月才能說出標準口音，「沒有人注重我打得多好」，最終才決定放棄好萊塢市場。

成龍在節目中也重現了電影「新警察故事」情節，更親自示範動作，要每位學員「每次要練500拳，打4組」，因為當年他就是這樣苦練而成；對於外界曾一直拿他與過去的李小龍 比較，成龍則霸氣表示「很多人拿我跟李小龍比，說我是李小龍第二，但我不可能跟他比，我們不要做第一，我們要做唯一。」

另外，後輩劉耀文也問到，「什麼樣類型的青年演員是你絕對不想合作的？」成龍坦言要看人品，因為電影圈說大不大、說小不小，演員的真實人品都會有風聲傳出來，「記住，做一個演員，先做人後做事，才會跟你們合作」。