梁朝偉抖音秀「眼」技 10hr狂吸120萬粉

梁朝偉出道多年，精湛演技備受外界肯定。（取材自微博）

60歲港星梁朝偉 鮮少更新私下生活動態，近日卻無預警宣布加入抖音 ，並上傳首支影片，還直接來了一段「土味情話」開撩，讓粉絲又驚又喜，短短發布10小時就狂吸120萬名帳號追蹤。連天王劉德華都特別拍片歡迎。

梁朝偉1月30日開設抖音帳號，並在頻道發布一支44秒的短片。畫面中可見，梁朝偉身穿深藍色西裝套裝，對著鏡頭坦承他不善用語言去表達自己，還說自己在人多時會不知所措，最後還不忘撩粉絲：「既然我的眼睛可以說話，那我就這樣，一直看著你就好了，不只有說話的眼睛，也有想見你的心」。

梁朝偉駐抖音帳號讓大批粉絲樂歪，粉絲數不到一天就累積超過百萬，好友劉德華看見後，也特地透過抖音和他互動，「本來以為還要等你三年，又三年，再三年，沒想到你那麼快就到了，謝謝偉仔，也希望偉仔可以在抖音跟大家一起分享你的生活的點滴，精采的瞬間，有機會還可以跟我飆飆戲，太好玩了，期待你的分享。」

網友紛紛留言讚道「如沐春風」、「抖音最大咖的明星」、「為什麼帥哥越老越有味道呢」，但也有網友擔心，因為不少藝人開通抖音帳號是為了「直播帶貨」，因此留言求男神「好好拍電影 ，不要帶貨，千萬不要帶貨、「千萬不要直播賣貨，你可是在神壇上的人物」。