我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

數位支付系統主動要小費 遇通膨…消費者難認同

美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國

戲說從頭／施詩「耀眼」挺閨密 兩肋插刀有默契

娛樂新聞組╱綜合報導
施詩(圖)和殷桃在劇中是一對閨密。(取材自微博)
施詩(圖)和殷桃在劇中是一對閨密。(取材自微博)

由殷桃、王媛可、施詩主演的都市女性情感劇「耀眼的你啊」，聚焦女性職場奮鬥、情感生活、自我突破並找到自身價值的故事，全劇以三位女性之間的友情為主線背景，施詩飾演的林千語和殷桃飾演的康子由，是一對互相扶持、默契十足的閨密。

新京報報導，施詩受訪表示，所謂女性閨密情，並不是天天說「我喜歡你、謝謝你」，默契不太需要說甜言蜜語，而是在對方遇到困難時，第一時間站出來為對方擋刀擋槍，「閨密有時候跟兄弟一樣，會需要一些義氣在，需要一些兩肋插刀的江湖氣。」

施詩說「耀眼的你啊」講述當下女性在生活、婚姻、家庭、事業中遇到的各種問題和危機，讓她覺得劇中想要傳達的內容很豐富且很真實，「林千語這個角色的生活背景和經歷，跟我相差挺大的，我就很感興趣，想挑戰一下。」

劇中，林千語從小生活優越、性格上也有一些傲嬌和囂張跋扈，但本性還是善良熱心的；她看似有令人羨慕的婚姻，卻常年承受丈夫的言語暴力。施詩坦言，演繹林千語最困難的部分就是演繹她被家暴

在施詩看來，遭受過家暴的女性，可能不只是有反抗，肯定還有害怕和恐懼，甚至有逆來順受的時候，「我覺得這些都是遭受過家暴的女性最真實的樣子，我想把這些情緒都演繹出來」。

據報導，施詩飾演林千語的挑戰還在於，兩者個性差別非常大。施詩笑言：「我本人沒有她那麼誇張，所以有時候會借鏡身邊真實閨密的相處模樣。」

施詩和殷桃(圖)在劇中是一對閨密。(取材自微博)
施詩和殷桃(圖)在劇中是一對閨密。(取材自微博)

家暴

上一則

宋仲基認愛1個月「宣布再婚」老婆懷孕準備當混血爸

下一則

拍片3年沒回家 梁家輝女兒見面喊叔叔

延伸閱讀

休士頓28歲華裔教師 疑遭家暴喪生

休士頓28歲華裔教師 疑遭家暴喪生
丈夫腎臟出血疑被家暴…竟是胃壁癌擴散

丈夫腎臟出血疑被家暴…竟是胃壁癌擴散
藝人小甜甜遭家暴 家暴防治專家：練「三段法」

藝人小甜甜遭家暴 家暴防治專家：練「三段法」
李小萌眼角大片瘀青 發文否認被家暴

李小萌眼角大片瘀青 發文否認被家暴

熱門新聞

歐陽娜娜（左二）發文拜年，卻因漏寫一字，遭中國網友出征。圖／摘自IG

歐陽娜娜拜年漏寫一字 遭中國網友暴怒出征

2023-01-22 12:19
丁強(左)與李璇是銀色夫妻。（圖：台視提供）

丁強病逝前「不願說話」 妻李璇悲痛：不知他病了

2023-01-27 19:53
安娜迪阿瑪斯在「金髮夢露」的裸戲，是去年最引起爭議的話題之一。（取材自IMDb）

2022最佳裸戲 情色網站放榜…這些影劇讓觀眾看得臉紅

2023-01-23 11:40
有人說《蒼蘭訣》的智商「對小孩子來說很幼稚，對成年人剛剛好」。（取材自微博）

除夕來看爆款陸劇 哪部讓你哭了笑了

2023-01-22 01:30
網路上流傳具俊曄和汪小菲兒女的合照。（取材自微博）

張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」

2023-01-28 07:28
潘蜜拉安德森在「海灘遊俠」展現傲人身材，全球知名。（路透資料照片）

結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮

2023-01-28 12:47

超人氣

更多 >
報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心

報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心
投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌
WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時

梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時
洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個

洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個