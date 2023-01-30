戲說從頭／施詩「耀眼」挺閨密 兩肋插刀有默契

施詩(圖)和殷桃在劇中是一對閨密。(取材自微博)

由殷桃、王媛可、施詩主演的都市女性情感劇「耀眼的你啊」，聚焦女性職場奮鬥、情感生活、自我突破並找到自身價值的故事，全劇以三位女性之間的友情為主線背景，施詩飾演的林千語和殷桃飾演的康子由，是一對互相扶持、默契十足的閨密。

新京報報導，施詩受訪表示，所謂女性閨密情，並不是天天說「我喜歡你、謝謝你」，默契不太需要說甜言蜜語，而是在對方遇到困難時，第一時間站出來為對方擋刀擋槍，「閨密有時候跟兄弟一樣，會需要一些義氣在，需要一些兩肋插刀的江湖氣。」

施詩說「耀眼的你啊」講述當下女性在生活、婚姻、家庭、事業中遇到的各種問題和危機，讓她覺得劇中想要傳達的內容很豐富且很真實，「林千語這個角色的生活背景和經歷，跟我相差挺大的，我就很感興趣，想挑戰一下。」

劇中，林千語從小生活優越、性格上也有一些傲嬌和囂張跋扈，但本性還是善良熱心的；她看似有令人羨慕的婚姻，卻常年承受丈夫的言語暴力。施詩坦言，演繹林千語最困難的部分就是演繹她被家暴 。

在施詩看來，遭受過家暴的女性，可能不只是有反抗，肯定還有害怕和恐懼，甚至有逆來順受的時候，「我覺得這些都是遭受過家暴的女性最真實的樣子，我想把這些情緒都演繹出來」。