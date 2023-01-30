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最慘春節檔電影 冰雪票房吞蛋 鄧超2天撤檔

娛樂新聞組／綜合報導
鄧超、孫儷主演「中國乒乓之絕地反擊」上映2天票房僅4030萬，隨後緊急撤檔。(取材自微博)
鄧超、孫儷主演「中國乒乓之絕地反擊」上映2天票房僅4030萬，隨後緊急撤檔。(取材自微博)

中國電影受疫情影響，3年來票房都很低迷，今年春節檔期總算迎來春天，張藝謀新片「滿江紅」與吳京主演的「流浪地球2」，上映7天票房雙雙突破20億元(人民幣，下同，約3億美元)。但一部描寫少年冰雪運動員勵志故事的「冰雪與少年」，首日票房卻掛零，鄧超、孫儷主演的主旋律電影「中國乒乓之絕地反擊」上檔2天，就疑因票房不佳緊急撤檔。

綜合媒體報導，由鄧超、孫儷主演的「中國乒乓之絕地反擊」，原定大年初一與其他六部電影一起上檔，後來延到初三上映，沒想到上映2天票房僅4030萬，隨後緊急撤檔，「因我們宣傳發行團隊在決策、籌備、推進工作中存在重大失誤和嚴重不足，致使影片在春節檔陷入特別被動的局面。讓這樣一部赤誠之作，無法收穫更多觀眾的評析，我們深感心痛」，自初五開始改為「小規模」放映，2月17日將重新上檔。

網友看到「中國乒乓之絕地反擊」撤檔，紛紛留言「打不過就跑嗎」、「高情商：小規模上映，低情商：沒排片」、「換擋期至少能保本吧，這麼打架自己虧死了」、「拉倒吧，就是資本賺不到錢了，說半天不還是為了票房」。

另一部電影「冰雪與少年」也是年初三上映的新片，主要描述少年冰上運動員的勵志故事片，曾獲2022年中美電影節的年度最佳兒童電影、年度新晉女演員兩獎項。

令人意外的是，「冰雪與少年」24日上映當天票房掛零，上映3天僅2700元。有網友指出，如果這部片移到了去年春節上映，搭上中國冬奧順風車，票房應該會不錯。

報導稱，「冰雪與少年」歷時五年籌備拍攝完成，講述南方某市嬌生慣養的電腦遊戲迷小男孩趙天祺，每天沉溺在虛擬世界中，一個偶然機會，在滑雪基地遇到療養的高山速滑冠軍伊依姐姐，而發生的一連串故事。

「冰雪與少年」大年初三上映當天票房掛零。(取材自微博)
「冰雪與少年」大年初三上映當天票房掛零。(取材自微博)

電影 鄧超 運動員

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