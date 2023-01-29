中國影后春夏挺「白紙運動」 如今接連遭除名、消失

春夏新片海報名字被除名。（取材自微博）

烏魯木齊去年發生大火引發中國全國性抗爭，有學生自主發起「白紙運動 」，抗議政府實施嚴格封控。29歲中國影后春夏也對此發言，「害，什麼都做不了的我們，只能在家裡跺腳掉眼淚」，但她趕緊刪文、噤聲，豈料28日，有眼尖網友發現，春夏近期連續遭中國央視春晚和新片「風再起時」除名。

春夏2015年與郭富城合演港片「踏血尋梅」大膽亮眼的演出，讓她拿下香港電影 金像獎影后，如今再與郭富城續前緣，並和梁朝偉 一起主演新片「風再起時」，電影預計在元宵節上映。原本海報上清楚寫有「春夏」，並排在港星許冠文的名字之後，但近日卻悄悄做了修改，最新名單已把春夏除名，不禁讓人聯想可能因發文力挺「白紙運動」而被封殺。

春夏當時對於中國的「嚴格封控」很有感，先是在影視博主下留言「害，什麼都做不了的我們，只能在家裡跺腳掉眼淚」，對方感嘆回：「你還是沒忍住啊」，她接著說：「但沒關係，嘿嘿」，她還吐心底話：「因為感覺到某處有鐐銬然後就都繞遠而行，這樣的思維模式正是最可怕之處，沒有得到明確的規定和條令，就不自覺的絆正自己的言行，最可怕的也是這個，最可怕的是無形的牢籠。思想的牢籠、意識的牢籠，是自我放棄」。

她又說：「我覺得你在意和猜想他們發聲目的的瞬間，他們的努力就有意義了，發聲的某種目的就達到了，這就很好很珍貴了，這只是我的看法，類似於開卷有益，是誰讓你打開書本的，一定是為了什麼打開的，看到第幾頁。也就沒那麼重要了。」這一連串的發言，被指在煽動大學生抗議，她也很快刪文，可是仍被截圖討論。