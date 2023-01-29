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出軌鐵證曝光 汪小菲婚內激吻長髮女

記者李姿瑩╱綜合報導
汪小菲婚內出軌照被拍得一清二楚。(取材自臉書)
汪小菲婚內出軌照被拍得一清二楚。(取材自臉書)

張蘭初五直播怒斥大S發給她全家福照片「噁心人」，但她拿不出證據，只是自顧自地狂酸大S和具俊曄。接下來最強狗仔葛斯齊出手，回敬她汪小菲婚內出軌鐵證，照片拍得一清二楚，直接揭開汪小菲的真面目。

葛斯齊發文說：「小時候媽媽常嚇唬我不能隨便和女生親吻，親親會讓女孩子懷孕！」後來我長大了，知道媽媽只是要我明白親密動作是要負責任的，沒想到最近常常看到這樣的照片，「你們說，這男的要怎麼負責？他媽媽小時候沒教好他禮貌與尊重異性，難怪要這麼努力的賺錢！ 」

「大年初六，張蘭女士口口聲聲談2018荒唐事，卻一張照片證據都丟不出來，影射也拿出一點事證，不讓看看照片妳可能不知道，大S懷第三胎正也好是我拍的，就在2017/5/20，那時牽著大S的人可是妳家汪公子，妳可千萬別認錯人，這男的頭上有長毛呢！」

葛斯齊還向張穎穎喊話：「PS. 張穎穎，除了懷孕照，這些照片都是妳『任期內』所發生的事啊！快醒醒吧！不是都說摩羯座女生最理性、聰明、識大體嗎」。

網友看了直呼噁心，尤其這段期間張蘭和汪小菲母子不停攻擊大S全家人，早就連大陸網友都看不下去。過去葛斯齊對汪小菲和張蘭處處手下留情，但對方完全沒珍惜感恩，現在事實公諸於世，讓他們再度成為網友的飯後八卦

汪小菲偷吃被拍得一清二楚。(取材自臉書)
汪小菲偷吃被拍得一清二楚。(取材自臉書)

大S 汪小菲 八卦

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