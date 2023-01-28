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車禍後首露面 陳慧琳帶傷上工

娛樂新聞組╱綜合報導
陳慧琳去年12月遇車禍，近日復工為珠寶品牌拍照。(取材自Instagram)
陳慧琳去年12月遇車禍，近日復工為珠寶品牌拍照。(取材自Instagram)

香港女星陳慧琳去年底驚傳車禍，車頭全毁，當時車上還有13歲兒子和司機，三人均送醫治療，時隔一個多月，陳慧琳為珠寶露面拍攝照片，看來傷口應無大礙，不過她坦言，臉部還沒完全休養好。

綜合媒體報導，陳慧琳近日在社群平台曬出一組寫真照，她穿上黑色套裝與白色平口禮服，身戴昂貴珠寶，臉蛋和身上都看不出有任何外傷；她透露這是車禍後第一個拍攝工作，臉部還沒完全消腫，但是工作是車禍前就接下的，「沒有辦法，只有保持樂觀心態迎接工作」。

原本她還擔心狀態不好，結果拍攝後的照片依舊漂亮，讓陳慧琳鬆了一口氣，她也不忘送上新年祝福：「祝大家兔年吉星高照，最重要出入平安！」

50歲的陳慧琳於去年12月與兒子搭轎車出門，在九龍城區與另一輛轎車發生對撞，陳慧琳面部及手部有少許擦傷、腳部撞瘀，兒子的臉也有少許瘀傷，後來送往廣華醫院治療，對撞的男駕駛則沒有受傷。

陳慧琳經紀人透露，當時只是皮外傷，臉部和手部有些擦傷，腿部也有部分瘀青，已接受治療了，陳慧琳事後也親自上線安撫粉絲：「放心，我沒有事，只是皮外傷，休息一下就沒有事了。」

車禍 社群 香港

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