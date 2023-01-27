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劉德華陪老婆返大馬過年 低調祈福

娛樂新聞組／綜合報導
劉德華被發現陪朱麗倩回大馬過年。（取材自微博）
劉德華被發現陪朱麗倩回大馬過年。（取材自微博）

香港天王劉德華和朱麗倩結婚多年，家庭生活一直保持低調。大馬媒體報導，幾乎每年都會陪朱麗倩回大馬過年的劉德華，26日被目擊在大馬成功集團創辦人、朱麗倩舅陳父志遠陪同下，現身甲洞慈濟靜思堂祈福。

流出的片段中，劉德華身穿灰色外套，白色T恤和牛仔褲，打扮低調，並戴上口罩防疫，與同行的陳志遠有說有笑。報導稱，劉德華此行到訪靜思堂，靜思堂已促義工切勿上傳合照，以保護劉德華隱私，不料仍然被人野生捕獲，令他大馬行蹤曝光。

另外，劉德華、吳京以及李雪健主演科幻大片「流浪地球2」目前在大陸熱賣，最近眾多明星頻上節目宣傳，劉德華在抖音節目「開場白」第二季自爆每天要喝20幾杯咖啡，讓坐在一旁的吳京嚇得反問「凍齡是喝20幾杯喝出來的嗎？」

導演郭帆，劉德華、吳京，在節目上暢聊，並提到喝咖啡話題，全因主要演員吳京表示，郭帆在拍首集「流浪地球」時因為喝咖啡過量而送醫，這次拍續集依舊喝一堆咖啡，劉德華不免好奇問「喝咖啡是你多還是我多？」郭帆說自己每天要喝五、六杯，劉德華則驕傲回應：「我現在還喝20幾杯。」

劉德華還爆料：「喝咖啡會被家人罵，我現在在家不能喝咖啡。」表示自己很喜歡劇組開工，言下之意是可以肆無忌憚喝咖啡，不會有人干涉。

咖啡 導演 口罩

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