吳京點讚自己票房？ 易烊千璽被諷靠提攜

吳京主演的新電影「流浪地球2」是春節檔期第二名。（取材自豆瓣電影）

吳京主演的新電影 「流浪地球2」近日上映，截至25日晚間票房已破15.31億元（人民幣，下同，約2.25億美元），在春節檔期僅次於易烊千璽主演的「滿江紅」。不只電影票房開紅盤，吳京近日也因為在微博 為一篇貼文按讚，意外登上熱搜榜。

綜合媒體報導，有網友日前在微博曬出吳京過往多部電影總票房，包括「戰狼」系列、「流浪地球」、「長津湖 」等，共計218億，並寫道：「內娛所有帝，只服吳京，沒有拼盤，笑癲了，想到一些人」，被網友解讀疑似暗諷易烊千璽。

沒想到，吳京也按讚這條微博，隨即引起熱議，而他本人馬上發文回應稱「手滑了」，不過網友大讚他實至名歸，紛紛表示：「無所謂，京就是牛」、「吳京是唯一一個手滑大家不反感的人，因為說的都是事實哇」、「沒事，誰沒手滑過！這是憑實力得到的成績」等。

不過，吳京在路演時表示，希望大家不要再宣傳個人票房這件事，「個人會覺得很內疚，好像我一個人代表了那麼多台前幕後人員。」

而個人主演電影票房突破150億的易烊千璽，雖然2019年才首次拍電影，但憑著「少年的你」奪得香港電影金像獎「最佳新演員」獎，去年主演的「奇蹟·笨小孩」更入圍奧斯卡「最佳國際影片」，今年與沈騰合作的「滿江紅」票房又領跑春節檔，可說潛力無窮。

但易烊千璽去年考取中國國家話劇院時曾引起爭議，指其藉「明星特權」入職，在網上鬧得沸沸揚揚，最後他發文表示退出中國國家話劇院，事件才得以收場，但已造成負面影響。