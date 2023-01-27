曾舜晞變身「救星」 扮鬼臉被讚好帥

曾舜晞做鬼臉也被粉絲說帥。（取材自微博）

電視劇「我可能遇到了救星」以小品之姿不但霸屏粉絲眼球外，還讓不少單身男女大喊「好想談戀愛」。該劇由曾舜晞與梁潔主演，描述女主角一路以來總是際遇不順，直到邂逅男主角，兩人從冤家漸漸扶持到相知相愛，有別於一般刻板的重口味情愛鋪陳，「我可能遇到了救星」透過職場互動，勾勒出情侶間自然又細膩的小情小愛。

飾演男主角陸昭西的曾舜晞，受訪時謙稱作品成功莫過於劇組團隊努力。聊到劇，他說，「我覺得我們性格確實有些相像的地方，劇中很多小細節與表情，其實我生活裡也會做，因此在塑造角色時，也加入了我部分的習慣。」

而當中幾個俏皮，用「臉部表情」逗鬧女主角的戲碼，也在粉絲留言板傳開，覺得曾舜晞是個連做鬼臉都「照樣帥」的人，其實曾舜晞自己也甚是喜愛，「我印象比較深刻的，是一場在超市裡，聽到葉時藍對自己評價竟是個『魔鬼』，而我一點都沒生氣，反而對她做出『魔鬼』表情的橋段；另一個是我與梁潔邊看彩虹邊拍照，我臨時起意做了幾個皺眉嘟嘴又鬥雞眼的鬼臉逗她開心，而那裡也是後來兩人確認彼此心意的地方。」

「我可能遇到了救星」劇情裡，梁潔飾演的葉時藍把陸昭西認定是人生中的「救星」，在她低潮時幫助度過難關，現實生活中，問曾舜晞也有這樣的「救星」嗎？「我生命中有很多幫助我的人，首先肯定是家人，還有身邊的工作伙伴，以及導演 、編劇、演員老師們，當然最後是粉絲，謝謝粉絲無時無刻給我滿滿的正能量。」

戲裡總是保護葉時藍，現實生活中，曾舜晞屬於保護對方的人，還是屬於被保護的呢？曾舜晞霸氣表示，「重要的人需要我保護時，我是不會袖手旁觀的！當然，對於被保護時，我也會感覺到對方對我的珍惜與照顧，誠如現在，我就正被很多人默默保護著！這份關懷讓我很感激！」

好演技加上為人親切、處事認真，讓曾舜晞不但深受粉絲溺愛，更是各大劇組最想邀約拍戲的人選之一，幾年下來片約不斷的他，剛拍完與成毅合作，榮登2023 年粉絲最期待的古裝大劇「蓮花樓」後，趁個過年小小休假，隨即便馬上投入新工作。