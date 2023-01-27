古天樂公司駁欠薪 編劇聯盟：歪曲事實

古天樂公司被指控欠薪，但遭到駁斥。（取材自微博）

52歲香港 男神古天樂出道近30年，曾出演多部經典電影 ，近年轉戰幕後有成，籌組「天下一」公司製作「明日戰記」、「飯戲攻心」、「闔家辣」等賣座港片，最近卻被新銳導演 任俠公開指控欠薪，甚至獨占金馬創投百萬獎金，天下一公司雖透過律師解釋始末，堅稱對方所說並非事實，不過香港編劇權益聯盟不甘示弱繼續反擊。

任俠曾於23日透過香港編劇聯盟FB，貼出一張要求和古天樂直接對話的圖，表示自己的編劇薪水被拖欠3年，2018年奪下金馬創投百萬首獎的作品「紙皮婆婆」，目前獎金去向不明，並怒控編劇合約排除他的姓名，連合約都不給看。天下一公司則發表聲明，提到任俠是由委任編劇舒琪引薦，簽約當事人是舒琪，並非電影公司，且在任俠完成第一稿創作後，早已支付6萬7500港幣(約8620美元)的酬勞，因此被指「排除於編劇合約之外，編劇費更被拖欠超過三年」

但在聲明發出不到24小時之際，香港編劇權益聯盟針對聲明內容再次做出反擊，並認為天下一公司歪曲事實，聯盟表示，劇本大綱是任俠主筆，在金馬創投的得獎名單及香港電影工作者總會的劇本登記上也都有任俠署名。但天下一卻在編劇合約中刻意不把任俠列入其中，這樣的行為並不合理；同時也亮出金馬創投的Email回覆紀錄，主張獎金為入選團隊共同擁有，公司無權自行決定用途。