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迪麗熱巴擠走Angelababy？當上品牌大使卻沒官宣

娛樂新聞組╱綜合報導
Angelababy與知名品牌結束5年合作，品牌大使由迪麗熱巴擔任。(取材自微博)
Angelababy與知名品牌結束5年合作，品牌大使由迪麗熱巴擔任。(取材自微博)

人氣女星Angelababy雖然劇集、綜藝不斷，但近年來頻繁被指「降Level」，甚至開始當起配角，資源不如從前；近日她與高級品牌DIOR結束了五年的合作關係，新的「DIOR品牌大使」由迪麗熱巴擔任，不過由於官方這次沒有發布正式貼文宣布，在網上引起熱議。

香港01報導，有網友認為，Angelababy各項資源都大不如前，所以不再獲DIOR青睞，但也有人表示是Angelababy方決定不再續約，Angelababy的工作室也回應︰「合約已到期，但我們和DIOR仍是友好關係，未來還有更多合作的品牌」。

DIOR日前在官方微博曬出迪麗熱巴宣傳品牌珠寶的廣告，但只有在標籤hashtag中提及「品牌大使」身分，並未以發文形式宣布，令人感覺有點草率；反觀當年Angelababy與DIOR合作時，不只有官方發文，還特別拍了短片宣傳，因此有網友表示：「我看鼻姐都有『迪奧官宣xxx』這種格式」、「它不正式熱巴也不正式，發微博都沒帶迪奧品牌大使詞條」等。

不過也有網友說，迪麗熱巴這次套上「品牌大使」的頭銜，似乎就大過「中國區品牌大使」，據說是中國國內最高頭銜。

事實上，Angelababy與DIOR關係匪淺，早在2012年時，她就首度赴巴黎參加品牌大秀；2015年和前夫黃曉明世紀婚禮上所穿的白紗，也是由DIOR一手打造，但直至2017年，她才正式升任品牌中國區形象大使。

Angelababy與知名品牌結束5年合作，品牌大使由迪麗熱巴擔任。(取材自微博...
Angelababy與知名品牌結束5年合作，品牌大使由迪麗熱巴擔任。(取材自微博)

Angelababy 迪麗熱巴 微博

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