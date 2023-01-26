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中國春節檔期票房火爆 5天飆破50億元

記者葉文義／綜合報導
「滿江紅」票房超過人民幣10億，成績亮眼。(取材自微博)
「滿江紅」票房超過人民幣10億，成績亮眼。(取材自微博)

作為中國疫情政策調整之後的首個大檔期，2023年春節檔期彙聚了各大影視公司的頭部項目，今年春節檔期，中國電影票房火爆，在連續四天單日票房超過人民幣10億元後，截至25日22時15分，據貓眼專業版數據，今年春節檔期累計票房已突破人民幣50億元，刷新近年紀錄。

目前，「滿江紅」、「流浪地球2」、「熊出沒·伴我熊芯」分列今年中國春節檔期票房前三位。其中，「滿江紅」、「流浪地球2」票房均超過人民幣10億，分別為人民幣18.4億元和人民幣16.24億元。

中國今年春節檔期上映影片數量六部。影片類型包括科幻、懸疑、諜戰、歷史、喜劇、動畫等，陣容雲集經典IP、重量級導演和眾多知名演員。

春節檔期上映首日，「流浪地球2」以超過人民幣5億元的票房登頂當日冠軍，並且率先突破人民幣10億關口。上映兩天後，「滿江紅」票房逆襲，反超此前領先的「流浪地球2」。同時，「滿江紅」超越「懸崖之上」人民幣11.91億元的票房，成為張藝謀在中國上映的電影中票房最高的作品。

據貓眼專業版數據，目前「滿江紅」、「流浪地球2」和「熊出沒」3部影片的檔期票房占比分別為36.8％、32.4％、10.6％，3部影片合計票房占比近80％；排片占比分別為28.7％、25.4％、11.7％，合計排片占比超過60％。

作為疫情政策調整之後的首個大檔期，2023年春節檔彙聚了各大影視公司的頭部項目。根據春節檔的預售票房以及目前的票房表現，多家機構表示看好2023年電影市場的復甦情況。

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