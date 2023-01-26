黃渤新劇「打開生活的正確方式」開播 笑嘗百味人生

黃渤在新劇中以中年視角切入，演繹生活中的喜怒哀樂。(取材自微博)

由導演 林柯執導，黃渤、梅婷、朱珠等實力演員領銜主演的現實主義生活劇「打開生活的正確方式」正式開播，該劇以中年視角切入，講述了幾個家庭各自在生活中遇到的種種難題，立足中生代現實語境，在聚焦探討全年齡層社會話題的同時，採取詼諧幽默的表達方式，著筆現實卻不沉重，消解了中生代語境的沉悶之感。

鳳凰娛樂報導，黃渤飾演男主邊亮，正值中年，在面臨職場危機的同時，家庭也亮起紅燈，但在種種難題面前，邊亮依然保持樂觀的態度，積極反思不斷成長，尋找打開生活的正確方式。「關關難過關關過，步步難行步步行。」這便是邊亮的生活態度，以一種略帶自我調侃式的輕鬆語境，重新定義「打開生活的正確方式」。這亦與黃渤的個人氣質高度契合，他對普通人物細節刻畫的真實感和其身上自帶的幽默感，使得邊亮這個角色更加生動形象，令人共情。

預告中，當邊亮面對教育 難題時，父親對兒子的愛之深責之切心態就被黃渤演繹得恰到好處，細膩而真實；在職場生涯上，當事業受挫遭受到兩面夾擊時，一句「我到底聽誰的」，體現出打工人的卑微和無奈，引起廣泛共鳴。幽默面對生活難題的同時不乏人生態度表達，這便是邊亮的角色魅力所在，亦是黃渤演技的精彩呈現。

據報導，官方也釋出盲盒海報、終極預告等物料。盲盒代表生活的未知和希望，黃渤飾演的邊亮在生活事業上雙雙遇到難題，變成被兩面夾擊的「肉夾膜」；邊亮和梅婷飾演的付心童這對中年夫妻，雖然在日復一日的生活中遭遇著不同難題，但邊亮一直在積極尋找著生活的全新解法。

該劇通過邊亮的視角「打開」中年群像敘事，以中生代語境為切口展現現實生活，輻射代際關係中的「老」和「少」，帶給觀眾不一樣的故事。