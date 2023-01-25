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吳京創紀錄 總票房破300億 中國影史第一人

娛樂新聞組／綜合報導
吳京個人電影總票房突破300億人民幣。（取材自微博）
吳京個人電影總票房突破300億人民幣。（取材自微博）

截至24日上午，中國春節檔電影總票房已突破人民幣30億元(人民幣，下同，約44億美元)，由吳京主演的「流浪地球2」與導演張藝謀執導的「滿江紅」拚搏票房冠軍寶座。而「流浪地球2」和「滿江紅」的主演吳京和沈騰目前也是中國電影個人票房累計最高的兩位。

每日經濟新聞報導，燈塔專業版數據顯示，24日17時41分，吳京個人總票房達到300億元（人民幣，下同），成為中國影史首個達到此票房成就的演員。24日，吳京發文：「謝謝你們一直在看『流浪地球2』」。

吳京近十年電影票房成績不俗，尤其是2017年票房逾56億的「戰狼2」之後，吳京的「流浪地球」獲得46.88億票房、兩部「長津湖」分別獲得57.75億和40.67億票房，成為其300億票房的基石。

而張藝謀導演的新片「滿江紅」票房突破12億，超過電影「懸崖之上」11.91億票房，成為導演張藝謀內地上映電影票房最高作品。

央視網報導，張藝謀表示，「滿江紅」對他來說最大的實驗性就是如何拍喜劇。他說自己曾經拍攝過冷幽默的電影，但沒有真正嘗試在電影中雜糅喜劇。過去，人們看不上喜劇。到了現在，他覺得喜劇很難，寓教於樂，如果能讓大家在開心中去領悟文化和情懷是最高級的，也是最難得。

易烊千璽主演電影累計票房破150億元，則是中國影史首個「00後」150億影人。

沈騰主演「滿江紅」，個人票房累計排第二。（取材自微博）
沈騰主演「滿江紅」，個人票房累計排第二。（取材自微博）
「流浪地球2」票房破13億人民幣。（取材自微博）
「流浪地球2」票房破13億人民幣。（取材自微博）
易烊千璽主演「滿江紅」，成首個00後150億影人，該片也是張藝謀內地上映電影票房...
易烊千璽主演「滿江紅」，成首個00後150億影人，該片也是張藝謀內地上映電影票房最高作品。（取材自微博）

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