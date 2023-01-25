央視春晚曲爆抄襲日本動漫歌 中國網友也開酸
中國央視春晚可說是中國網友過年大節目，能登台表演都被視為有一定有足夠話題、人氣，或是在圈內有地位有一定的份量，表演節目也備受矚目，然而，今年春晚眾星齊唱的歌曲卻爆出疑似抄襲日本知名動漫遊戲歌曲爭議。
春晚今年以「欣欣向榮的新時代中國，日新月異的更美好生活」為主題，找來了多名台、港、澳及中國藝人登台表演，開場由成龍、蘇有朋、趙麗穎、白宇、吳磊、秦嵐等藝人在今年央視春一齊演唱開場曲〈花開種花家〉，大家手拿兔子娃娃歡高歌，場面看來喜氣洋洋。
不過，這首號稱是為今年春晚「量身打造」的「花開種花家」，旋律卻相當耳熟；有耳尖的網友發現，春晚開場曲和日本知名動漫遊戲「超異域公主連結！Re：Dive」中支線劇情「吸血鬼獵人with伊莉亞」的片尾曲「Peaceful＊ちゃんぷるー」雷同，停頓點和節奏幾乎一模一樣。
不少網友還做出對比影片，在白紙運動時獲得許多關注的推特帳號「李老師不是你老師」分享了由網友製作的比對影片，引起網友討論，但也有人認為要鑑定抄襲不能只是「聽著像」，還是要看樂譜。沒想到網友看了曝光的樂譜直呼「看完覺得更像了」，網友開酸「花開霓虹家了」、「那麼難聽，還是抄的...」，還有網友則表示「搞不好有買了版權？」
除了開場曲「花開種花家」之外，還有網友發現春晚歌曲「當神獸遇到神獸」也疑似是抄襲日本作曲家Mitchie M的歌曲 「FREELY TOMORROW 」。另外「早安陽光」也有抄襲嫌疑，疑似是將「早安隆回」改動歌詞後演唱，而「早安隆回」先前也曾爆出疑似抄襲「夜空中最亮的星」、「花兒與少年」以及「請把我的歌帶回你的家」三首歌。
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