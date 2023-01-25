我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

央視春晚曲爆抄襲日本動漫歌 中國網友也開酸

娛樂新聞組／綜合報導
央視春晚開場曲爆抄襲日動漫歌。（取材自微博）
央視春晚開場曲爆抄襲日動漫歌。（取材自微博）

中國央視春晚可說是中國網友過年大節目，能登台表演都被視為有一定有足夠話題、人氣，或是在圈內有地位有一定的份量，表演節目也備受矚目，然而，今年春晚眾星齊唱的歌曲卻爆出疑似抄襲日本知名動漫遊戲歌曲爭議。

春晚今年以「欣欣向榮的新時代中國，日新月異的更美好生活」為主題，找來了多名台、港、澳及中國藝人登台表演，開場由成龍、蘇有朋、趙麗穎、白宇、吳磊、秦嵐等藝人在今年央視春一齊演唱開場曲〈花開種花家〉，大家手拿兔子娃娃歡高歌，場面看來喜氣洋洋。

不過，這首號稱是為今年春晚「量身打造」的「花開種花家」，旋律卻相當耳熟；有耳尖的網友發現，春晚開場曲和日本知名動漫遊戲「超異域公主連結！Re：Dive」中支線劇情「吸血鬼獵人with伊莉亞」的片尾曲「Peaceful＊ちゃんぷるー」雷同，停頓點和節奏幾乎一模一樣。

不少網友還做出對比影片，在白紙運動時獲得許多關注的推特帳號「李老師不是你老師」分享了由網友製作的比對影片，引起網友討論，但也有人認為要鑑定抄襲不能只是「聽著像」，還是要看樂譜。沒想到網友看了曝光的樂譜直呼「看完覺得更像了」，網友開酸「花開霓虹家了」、「那麼難聽，還是抄的...」，還有網友則表示「搞不好有買了版權？」

除了開場曲「花開種花家」之外，還有網友發現春晚歌曲「當神獸遇到神獸」也疑似是抄襲日本作曲家Mitchie M的歌曲 「FREELY TOMORROW 」。另外「早安陽光」也有抄襲嫌疑，疑似是將「早安隆回」改動歌詞後演唱，而「早安隆回」先前也曾爆出疑似抄襲「夜空中最亮的星」、「花兒與少年」以及「請把我的歌帶回你的家」三首歌。

央視春晚，不少知名藝人開唱歌曲「花開種花家」。（取材自微博）
央視春晚，不少知名藝人開唱歌曲「花開種花家」。（取材自微博）

日本 動漫 白紙運動

上一則

林青霞與2個影后拜年 笑稱：西施帶2個東方不敗

下一則

星爺揮毫「心想事成」相贈 連明星都搶做「有緣人」

延伸閱讀

美京中華會館暨全僑春晚 500人同慶

美京中華會館暨全僑春晚 500人同慶
南加州華人總商會 亞凱迪亞市春晚慶新年

南加州華人總商會 亞凱迪亞市春晚慶新年
北卡夏樂華美協會 逾400人春晚同慶

北卡夏樂華美協會 逾400人春晚同慶
小賈斯汀賣掉290首歌曲版權 進帳2億元

小賈斯汀賣掉290首歌曲版權 進帳2億元

熱門新聞

李宓和兒子全裸泡澡，遊走在走光邊緣。圖／摘自臉書

女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛

2023-01-21 15:51
歐陽娜娜（左二）發文拜年，卻因漏寫一字，遭中國網友出征。圖／摘自IG

歐陽娜娜拜年漏寫一字 遭中國網友暴怒出征

2023-01-22 12:19
安娜迪阿瑪斯在「金髮夢露」的裸戲，是去年最引起爭議的話題之一。（取材自IMDb）

2022最佳裸戲 情色網站放榜…這些影劇讓觀眾看得臉紅

2023-01-23 11:40
有人說《蒼蘭訣》的智商「對小孩子來說很幼稚，對成年人剛剛好」。（取材自微博）

除夕來看爆款陸劇 哪部讓你哭了笑了

2023-01-22 01:30
華裔加拿大演員劉思慕。(本報資料照片)

南加蒙特利公園市爆槍擊案 劉思慕發文：難過與憤怒

2023-01-22 05:19
雷納21日更新自己在病床做復健的照片。(圖截取自雷納Instagram)

「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭

2023-01-21 14:51

超人氣

更多 >
獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停
領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌

新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌
去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告

去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告