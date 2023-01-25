央視春晚曲爆抄襲日本動漫歌 中國網友也開酸

央視春晚開場曲爆抄襲日動漫歌。（取材自微博）

中國央視春晚可說是中國網友過年大節目，能登台表演都被視為有一定有足夠話題、人氣，或是在圈內有地位有一定的份量，表演節目也備受矚目，然而，今年春晚眾星齊唱的歌曲卻爆出疑似抄襲日本 知名動漫 遊戲歌曲爭議。

春晚今年以「欣欣向榮的新時代中國，日新月異的更美好生活」為主題，找來了多名台、港、澳及中國藝人登台表演，開場由成龍、蘇有朋、趙麗穎、白宇、吳磊、秦嵐等藝人在今年央視春一齊演唱開場曲〈花開種花家〉，大家手拿兔子娃娃歡高歌，場面看來喜氣洋洋。

不過，這首號稱是為今年春晚「量身打造」的「花開種花家」，旋律卻相當耳熟；有耳尖的網友發現，春晚開場曲和日本知名動漫遊戲「超異域公主連結！Re：Dive」中支線劇情「吸血鬼獵人with伊莉亞」的片尾曲「Peaceful＊ちゃんぷるー」雷同，停頓點和節奏幾乎一模一樣。

不少網友還做出對比影片，在白紙運動 時獲得許多關注的推特帳號「李老師不是你老師」分享了由網友製作的比對影片，引起網友討論，但也有人認為要鑑定抄襲不能只是「聽著像」，還是要看樂譜。沒想到網友看了曝光的樂譜直呼「看完覺得更像了」，網友開酸「花開霓虹家了」、「那麼難聽，還是抄的...」，還有網友則表示「搞不好有買了版權？」