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星爺揮毫「心想事成」相贈 連明星都搶做「有緣人」

娛樂新聞組／綜合報導
周星馳親自揮毫寫下「心想事成」的春聯。（取材自Instagram）
周星馳親自揮毫寫下「心想事成」的春聯。（取材自Instagram）

香港喜劇天王周星馳先前曾在Instagram發文，讓大家留言說說自己的新年願望，引起網友們熱烈回應，近日他則揮毫寫春聯，還準備了20個春聯要送給網友，結果短短一小時，就已有超過萬則留言想要獲得春聯。

周星馳親自揮毫寫下「心想事成」的春聯。（取材自Instagram）
周星馳親自揮毫寫下「心想事成」的春聯。（取材自Instagram）

周星馳親自揮毫寫下「心想事成」的春聯，希望能助大家願望成真，「新年新氣象，送贈有緣人」，因此準備了20個春聯，請大家「留言證明你就是有緣人」，之後會從中選出20位。

周星馳。（本報資料照片）
周星馳。（本報資料照片）

星爺貼文一出立刻掀起網友轟動，就連台灣明星夫婦賈靜雯與修杰楷、邱奕勝（王子）都秒變小粉絲，在底下留言搶著拿星爺新年禮物。賈靜雯寫下「星爺～新年快樂，希望我們是有緣人」，修杰楷則稱「我是有緣人」，王子逗趣表示「我是鐵頭功的有緣人」。

網友們也爭相發揮創意留言，有人寫下「我腋下有一顆痣，也許我是你要找的有緣人」、「經有一張星爺寫嘅揮春放喺我面前，我冇去珍惜，等到派哂嘅時候先後悔莫及，塵世間最痛苦莫過於此」、「之前在路上看到一個乞丐，他跟我說我是百年難得一見的練武奇材，我就跟他買了七本武功秘笈了，這應該就是有緣人了吧」，看來有不少網友都拿出星爺過去經典之作中的劇情與台詞來爭取獲得春聯。

周星馳 香港

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