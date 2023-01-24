陳曉稱沒有代表作 自爆偶像是周星馳「一輩子仰望」

陳曉透露自己的偶像是周星馳。（取材自微博）

影星陳曉日前接受陳魯豫訪間時，提到曾經有前輩演員問他的代表作是什麼，他說「我沒有代表作」。

搜狐娛樂報導，陳曉表示合作的導演 都很好，只是看到了自己的問題，想要做得更好，所以目前還是會說自己沒有代表作。

「我依然覺得自己是沒有代表作的，因為可圈可點的演技不代表沒有瑕疵，不過我現在『漲功』了，我丟掉許多雜念，我開始做回我自己，開始和我的角色做朋友，並且能夠在每一部戲當中成長。」

陳曉表示，尤其是從31、32歲之後，每隔半年都能感覺到自己跟前半年不太一樣了，感覺現在漲功了。

當陳曉被問道「你是沒有偶像包袱？」時，他淡然一笑：「我覺得角色更重要，某種程度來說'臉' 其實只是演戲的道具或者工具。」

報導說，陳曉認為與粉絲之間的距離要依靠自己的作品去衡量。當粉絲希望他一直演古裝戲的時候，他帶來了沈星移、吳振峰等角色，在他看來古裝偶像劇更像是一個造夢的空間，但是自己需要適時抽離出來拍一些現實主義的劇本。

陳曉表示：「我會盡量讓粉絲們滿意，但做得不舒服我也不會做。」他坦言自己對於工作的選擇是隨心隨意，抱著務實的態度去體驗不同的劇本人生。

面對粉絲對他的心態，陳曉稱自己也有偶像，他的偶像是周星馳 ，陳曉透露自己曾有機會見到偶像周星馳，但轉頭一想「見到真人又能怎樣，我喜歡他，可能就是一輩子的事情，我就會一輩子喜歡他的戲，一輩子喜歡他，一輩子都要仰望你的。」他不想破壞偶像在自己心目中的神秘。