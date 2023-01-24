慢綜藝 去年話題多為尷尬

《花兒與少年》時隔五年再度歸來。（取材自微博）

新京報報導，2022年總回顧，據新京報統計，各平台至少推出了16檔慢綜藝（指與「以競技為主、快節奏」的綜藝相對應的一類綜藝節目，以下簡稱慢綜），其中「快樂再出發」豆瓣評分9.6成為今年「黑馬」，「花兒與少年」時隔五年攜「露營季」再度歸來，「嚮往的生活」「五十公里桃花塢」等「綜N代」也保持了既往水準。

報導說，喧鬧之下，也發現今年半數以上的慢綜評分人數不足1萬；「出圈」話題也大多是「無聊」、「尷尬」……慢綜似乎正在步入「數量增多，影響力變弱」的市場態勢。

像綠皮火車 不斷換乘

當分析「慢綜藝」發展趨勢時，不得不首先追溯：什麼是「慢綜藝」？與競演、音樂、美食 等細分垂類節目不同，「慢」涵蓋了更廣泛的內容範疇。若放在理論層面，中國社會科學院新聞與傳播研究所世界傳媒研究中心秘書長、研究員冷凇將慢綜理解為一種特殊的節目「氛圍」，「『慢』，不僅僅是製作角度層面，鏡頭的速度、流程的設置，更是一種節奏、情緒與心境，是現代生活繁雜狀態下的一劑良藥；同時，這種『慢』並不代表信息量的少或者弱，主要是營造出一種觀賞氛圍。」冷凇以「綠皮火車」比喻當下的慢綜，『快綜』具有更強的目的性，為了到達目的地，需要不斷地『換乘』，也就是需要不簡單的舞美、不平淡的賽制、不重複的環節，更加註重後期投放；『慢綜』則反其道而行之，是無為而為，簡約而不簡單，充滿巧思。」

《快樂再出發》豆瓣評分9.6，是今年綜藝黑馬。（取材自微博）

實踐層面，業內人士往往將「慢」視為一種底層邏輯。「快樂再出發」導演 趙浩以「快」、「慢」將這季節目劃分為第一期和其餘期。在趙浩看來，第一期「荒島求生」中，導演組設置了許多環節，例如找箱子、找開箱密碼、完成神秘任務等，以此驅動節目發展——這是「快綜藝」的製作邏輯。而自第二期開始，節目組只構建了基本框架——每天提供50元生活費，其餘，都要靠嘉賓自己想辦法謀生存。而後來，帳篷被風刮倒、險些吃「霸王餐」、岸邊垂釣、下水划艇，大部分都是即興發揮。包括去劇組打工賺錢，陸虎提出這個設想後，節目組才立刻去附近劇組溝通。從決定拍到進去拍，中間僅相隔幾小時。

急速崛起 供喘息窗口

2014年，湖南衛視推出綜藝「花兒與少年」，一經播出反響不俗。而後各平台陸續推出「花樣姐姐」、「偶像來了」等節目。2017年，「嚮往的生活」第一季播出。它就像在扎堆廝殺多年的明星娛樂節目中撕開了一處安靜之所——一個遠離城市的「蘑菇屋」，幾位家人隨遇而安地勞作、做飯、遛彎、聊天……「嚮往的生活」第一季前四集曾遭遇市場的不認同，開端可以說是舉步維艱，直到中期才逐漸走紅，慢綜也形成了獨特氣候。據悉，「中餐廳」「親愛的·客棧」等節目均是在2017年首播，並成為當年爆款。

《嚮往的生活》是慢綜藝的代表之一。（取材自微博）

為何慢綜會在那兩年蓄勢爆發？一位綜藝導演曾表示，彼時生活節奏越來越快，交通快、信息傳遞快，甚至戀愛分手都很快。現實生活的急速，與慢綜藝的「慢」就此形成了精神上的反向彌補——大家急需給自己尋找喘息的窗口。

報導稱，大陸流行的「內容跟風」也為慢綜提供了快速生長的土壤。趙浩記得「嚮往的生活」播後的第二年，慢綜已是遍地開花，且每一檔嘉賓咖位都不低，也投了不少錢。資深綜藝製作人L先生曾表示，當年很多客戶在簽約前一聽是原創模式，基本就不會投了。

也因此，在「嚮往的生活」前他提出餐廳經營、民宿 經營等類似的慢綜創意，都未成功獲得試錯成本，「可後來卻做得風生水起」。從另一個角度看，2017年、2018年也曾出現一批同質化的娛樂向節目，造成觀眾審美疲勞，「在此契機下，以「嚮往的生活」為代表的慢綜藝作為『新秀』力量，也很自然地開始享受市場上創新節目形態的初期紅利。」冷凇表示。