明星跨界 寫書、拍片…譜出亮麗身影

李宇春一直在踐行著藝術即生活的理念。（取材自微博）

這年頭，不少明星紛紛跨界，有的綜藝演員拍影視劇、影視演員寫書，流行歌手執導電影 、做投行等，他們的跨界，不知不覺中暗合了大家對線下活動的渴盼。

李宇春 跨界藝術共創

北京 青年報報導，2022年9月，李宇春首次以藝術家的身分與「大黃鴨」的創造者、荷蘭國寶級藝術家弗洛倫泰因·霍夫曼(FlorentijnHofman)聯合創作大型藝術項目「他當它還是顆蛋時就養牠了」。

這次共創源於李宇春的一首歌，全新創作專輯裡的一首歌曲，歌曲講述了一隻鴕鳥從一座倒閉了的荒廢動物園 「逃跑」了的故事。這個故事是發生在2021年中國一座城市裡的一起新聞事件：一隻鴕鳥闖入喧鬧市區，打亂城市節奏，引發圍觀熱情，在狂奔二十多公里後，力竭而死，人類文明創造的虛擬網絡上留下了它狂奔的身影。

作為藝術行業的一分子，李宇春一直跨界藝術行業，無論在專輯中還是在生活中，她都踐行著藝術即生活的理念，希望娛樂圈更多的明星藝人進行跨界共創，向大眾展示藝術美好的一面。

歐陽娜娜用音樂訴說深藏少女心底的秘密。（取材自微博）

歐陽娜娜 「酒店」藝術展

報導指出，2022年9月，歐陽娜娜以新專輯「Live Today」為主題，在北京三里屯做了跨界藝術展，結合裝飾藝術、藝術作品創作等，將潮流生活方式與餐飲娛樂等相融合，並將整棟樓與專輯深度結合——每一層對應不同的歌曲，呈現一場別樣的藝術展覽。

讓很多喜歡歐陽娜娜的朋友看看少女的家是什麼樣的！展覽裡「電話亭」「客廳」「工作室」和「浴室」等四個她熟悉的環境中，歐陽娜娜用音樂訴說深藏少女心底的秘密，帶動觀眾去喚醒愛情中真實的聲音。

如今藝人為了宣傳專輯極度用心，用一個跨界藝術展支撐音樂外的具像生態，用奇思妙想的裝置藝術起到新媒體二次傳播的效果。

吳京將其對於電影的想法撰稿成文。（取材自微博）

吳京 撰文闡述硬漢

報導說，2022年初，演員吳京在「人民日報」發表文章「拍出中國電影的精氣神兒」，一度引發網友熱議。其文章有三點：1.剖析了自己為何拍「戰狼」系列——塑造中國硬漢形象；2.對演藝人員的告誡「踏踏實實演戲、堂堂正正做人、清清白白做事」；3.在國家日益強大的背景下，拍出中國電影的精氣神兒——文化強國。

觀眾對優質電影的需求越來越大，審美越來越高。吳京也探討了關於拍攝好電影的議題，「作為蓬勃向上的中國電影事業的參與者、作為新時代的電影人，我要加強學習、提高認識，用謙虛的態度繼續努力工作，拍出中國電影的精氣神兒，為建設電影強國貢獻自己的力量。」

作為中國演員中的佼佼者，吳京將其對於電影的想法撰稿成文發布在「人民日報」上就是對其表演的一次昇華。讓表演成為理論是很少演員去做的事，吳京做到了。