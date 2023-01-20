我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英特爾擴大裁撤加州員工 暗示可能裁更多

彭博：荷、日1月底將加入美國圍堵中國晶片行列

戲說從頭／黑白交鋒20年 張譯「狂飆」揪真相

娛樂新聞組╱綜合報導
刑偵懸疑劇「狂飆」，由演技派張譯主演。(取材自微博)
刑偵懸疑劇「狂飆」，由演技派張譯主演。(取材自微博)

刑偵題材陸劇「狂飆」近日開播，由於該劇集合大批實力戲骨，自官宣以來就備受關注；「狂飆」題材聚焦掃黑，在相關電視劇「人民的名義」、「沉默的真相」、「掃黑風暴」播出後，「狂飆」要如何突出重圍？

齊魯晚報報導，「狂飆」講述2000年起，意氣風發的刑警安欣(張譯飾)與一直受欺負的魚販高啟強(張頌文飾)相識，而後隨著高啟強偏離正途，安欣意識到在京海市社會發展的背後，正是以高家兄弟為首的黑惡勢力暗流洶湧，兩人因此分道揚鑣，並展開長達20年的正邪較量。

報導指出，「狂飆」前五集重點在高啟強身上，講述高啟強本是一名魚販，父母雙亡的他辛辛苦苦供養弟弟妹妹讀書，卻被混混敲詐欺凌，還被誣陷入室搶劫，在經歷一連串事件後，他被捲進黑道，並在「錢」與「權」中越陷越深，身分從一個魚販變成涉黑組織頭目，並把名下強盛集團做成京海市數一數二的企業。

除了安欣和高啟强兩個主要人物，劇中行事狠毒的黑社會頭目徐江、老謀深算的泰叔、敏感多疑、頭腦活絡的高啟盛等角色，也在短短幾集中展現出了鮮明的人物性格。

此外，大尺度加上懸疑推理，「狂飆」非常有料，拍攝手法上，不少鏡頭也設計得很有深意，例如當高啟強陷入誤殺危機，坐上唐小龍兄弟的車逃跑時，鏡頭與逃逸的車反方向拉伸，隱喻著高啟強等人已經走上與人性和正義背道而馳的犯罪道路。

風暴 詐欺

上一則

南韓「三大影后」尹靜姬過世 曾奪洛杉磯影評人獎影后

下一則

陳喬恩現身大馬 疑婚後首見公婆

延伸閱讀

人物／龐克時尚教母的「人間反叛」倡議：不當局外人

人物／龐克時尚教母的「人間反叛」倡議：不當局外人
春節近財不露白 遇劫捨財保命

春節近財不露白 遇劫捨財保命
偏聽

偏聽
靳東新戲中年慘摔 被未婚妻宋佳背叛破產

靳東新戲中年慘摔 被未婚妻宋佳背叛破產

熱門新聞

江長文曾是中視知名小生。（本報資料照片）

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

2023-01-12 03:43
美國搖滾樂傳奇「貓王」艾維斯普里斯萊的女兒麗莎瑪莉普里斯萊，12日心臟驟停，被緊急送往加州一間醫院，54歲去世。（美聯社）

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

2023-01-12 21:08
吳卓林與Andi在加拿大多倫多排隊領免費食物。圖／摘自微博

成龍女兒拒回家過年 與母鬧翻：寧願流浪吃冷麵包

2023-01-15 13:34
8年多前年近90的珍娜露露布莉姬妲還曾出席公開活動。（美聯社）

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

2023-01-16 09:55
「貓王」艾維斯普里斯萊的女兒、創作歌手兼作曲家麗莎瑪莉普里斯萊12日在加州家中因心臟驟停，送醫不治，享年54歲。(路透)

「貓王」獨生女生前情史不斷 前夫是天王麥可、尼可拉斯凱吉

2023-01-12 22:05
林青霞在巴黎被粉絲偶遇，狀態極佳。(取材自微博)

68歲林青霞現身巴黎逛街 一身粉嫩好喜氣

2023-01-12 22:59

超人氣

更多 >
轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水
中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」
旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧

旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧
疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信
好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽

好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽