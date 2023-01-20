戲說從頭／黑白交鋒20年 張譯「狂飆」揪真相

刑偵懸疑劇「狂飆」，由演技派張譯主演。(取材自微博)

刑偵題材陸劇「狂飆」近日開播，由於該劇集合大批實力戲骨，自官宣以來就備受關注；「狂飆」題材聚焦掃黑，在相關電視劇「人民的名義」、「沉默的真相」、「掃黑風暴 」播出後，「狂飆」要如何突出重圍？

齊魯晚報報導，「狂飆」講述2000年起，意氣風發的刑警安欣(張譯飾)與一直受欺負的魚販高啟強(張頌文飾)相識，而後隨著高啟強偏離正途，安欣意識到在京海市社會發展的背後，正是以高家兄弟為首的黑惡勢力暗流洶湧，兩人因此分道揚鑣，並展開長達20年的正邪較量。

報導指出，「狂飆」前五集重點在高啟強身上，講述高啟強本是一名魚販，父母雙亡的他辛辛苦苦供養弟弟妹妹讀書，卻被混混敲詐欺 凌，還被誣陷入室搶劫，在經歷一連串事件後，他被捲進黑道，並在「錢」與「權」中越陷越深，身分從一個魚販變成涉黑組織頭目，並把名下強盛集團做成京海市數一數二的企業。

除了安欣和高啟强兩個主要人物，劇中行事狠毒的黑社會頭目徐江、老謀深算的泰叔、敏感多疑、頭腦活絡的高啟盛等角色，也在短短幾集中展現出了鮮明的人物性格。

此外，大尺度加上懸疑推理，「狂飆」非常有料，拍攝手法上，不少鏡頭也設計得很有深意，例如當高啟強陷入誤殺危機，坐上唐小龍兄弟的車逃跑時，鏡頭與逃逸的車反方向拉伸，隱喻著高啟強等人已經走上與人性和正義背道而馳的犯罪道路。