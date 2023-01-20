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唐嫣當起綜藝主持 重現「未央」之美

記者杜沛學╱綜合報導
唐嫣近日現身綜藝，屢屢以古裝客棧老闆娘姿態出現。(取材自微博)
唐嫣近日現身綜藝，屢屢以古裝客棧老闆娘姿態出現。(取材自微博)

藝人唐嫣與羅晉夫妻因演出「錦繡未央」結緣、結婚，最近唐嫣主持起綜藝節目，特別以角色「李未央」造型示人，讓觀眾驚呼隔了多年，唐嫣竟然一點都沒變，驚呼「到底是怎麼保養的？」

在「錦」劇中，唐嫣飾演北涼落難公主，為了活下去，頂替恩人「李未央」身分進入尚書府生活，卻被田麗飾演的當家主母用計欺負，三不五時被甩巴掌、苦刑虐待堪稱最慘女主角；但唐嫣以小搏大，反敗為勝，精采橋段讓觀眾看得很過癮。

戲裡，羅晉與唐嫣有許多親密橋段，抱著吊鋼絲、一起彈古箏、或是男握女手寫毛筆，撒糖戀愛戲分讓觀眾看得很甜蜜。劇中，吳建豪飾演的「拓跋余」發現唐嫣可以治好他的幽閉恐懼症，也加入追愛的行列。

羅晉說他飾演的「拓跋浚」是個暖俠，常路見不平拔刀相助，最常解救唐嫣；兩人因戲結緣，當時戲正在播時就公開兩人戀情，兩年後赴維也納舉行婚禮，讓觀眾看到他們從戲裡愛到戲外，假戲真作的真愛良緣，自然流露的愛情甜蜜也感染觀眾，創造收視佳績。

最近，唐嫣還在綜藝節目當起主持人，屢屢以古裝客棧老闆娘姿態出現，宣傳片中還曾以「李未央」形象現身，時隔6年，模樣一樣年輕漂亮，膚質宛如少女。

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